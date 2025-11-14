Разделы

|

Innostage провела независимое тестирование NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности»

Независимое тестирование Innostage подтвердило, что отечественный NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» соответствует заявленным характеристикам и готов к использованию на периметре корпоративных и государственных инфраструктур. Испытания, проведенные в лаборатории INSI, показали достаточную производительность решения при включении модулей безопасности и выявили направления для дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Опыт импортозамещения средств защиты информации согласно указу №250 Президента России показал, что есть трудности с заменой межсетевых экранов нового поколения (NGFW), способных обрабатывать большой поток данных при включении всех модулей безопасности. В связи с этим в Innostage приняли решение провести оценку производительности отечественных NGFW и сравнить полученные результаты с заявленными вендорами характеристиками.

Тестирования проходят в собственной лаборатории Innostage INSI (Innostage Security Infrastructure), открытой в 2024 г.

В октябре 2025 г. специалисты INSI завершили испытания отечественного решения «Континент 4» от вендора «Код безопасности». Тестирование проходило в лаборатории INSI на протяжении трех месяцев. Для точности результатов каждый тест проводили несколько раз в условиях, близких к условиям реальной эксплуатации подобного класса решений.

Тестирование подтвердило заявленные характеристики производительности NGFW «Континент 4» при использовании профиля трафика EMIX с включенным модулем IPS. В отдельных сценариях показатели решения превысили значения, указанные производителем. По итогам испытаний решение оценено как отвечающее требованиям для установки на периметр организации.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Мы проверили «Континент 4» в условиях, максимально близких к боевым: под высокой нагрузкой, при использовании комплексных профилей нагрузочного трафика и с включенной системой обнаружения вторжений. И в таких условиях он показал ту самую скорость работы, которую обещал производитель. Результат тестирования подтверждает, что заявленные характеристики — не маркетинговые цифры на бумаге, а реальная производительность устройства, на которую можно рассчитывать при включении функций безопасности, — отметил Ильдар Ишкинин, ведущий инженер центра компетенций компании Innostage. — Проведение таких испытаний показывает, что рынок информационной безопасности в России становится более зрелым. Растет спрос на объективные данные о характеристиках и качестве отечественных решений. Компания Innostage планирует продолжить серию лабораторных тестов для оценки реальной эффективности российских средств защиты».

«Прозрачные и доверительные отношения с рынком – один из главных приоритетов «Кода Безопасности», поэтому мы стараемся регулярно передавать наши продукты на независимые тестирования, которые позволяют заказчикам и интеграторам увидеть их реальные характеристики, а нашим специалистам – возможные векторы развития. «Континент 4» уже не первый раз проходит испытания в независимых лабораториях, которые показывают, что решение по праву входит в число лидеров российского рынка NGFW», – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Samsung резко ухудшит свои будущие флагманы, лишь бы они стоили не дороже iPhone. Владельцы дешевых Android-звонилок смеются в голос

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Власти постсоветской республики запретили работу майнинговых ферм, потреблявших электроэнергию из России

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/