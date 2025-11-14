Innostage провела независимое тестирование NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности»

Независимое тестирование Innostage подтвердило, что отечественный NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» соответствует заявленным характеристикам и готов к использованию на периметре корпоративных и государственных инфраструктур. Испытания, проведенные в лаборатории INSI, показали достаточную производительность решения при включении модулей безопасности и выявили направления для дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Опыт импортозамещения средств защиты информации согласно указу №250 Президента России показал, что есть трудности с заменой межсетевых экранов нового поколения (NGFW), способных обрабатывать большой поток данных при включении всех модулей безопасности. В связи с этим в Innostage приняли решение провести оценку производительности отечественных NGFW и сравнить полученные результаты с заявленными вендорами характеристиками.

Тестирования проходят в собственной лаборатории Innostage INSI (Innostage Security Infrastructure), открытой в 2024 г.

В октябре 2025 г. специалисты INSI завершили испытания отечественного решения «Континент 4» от вендора «Код безопасности». Тестирование проходило в лаборатории INSI на протяжении трех месяцев. Для точности результатов каждый тест проводили несколько раз в условиях, близких к условиям реальной эксплуатации подобного класса решений.

Тестирование подтвердило заявленные характеристики производительности NGFW «Континент 4» при использовании профиля трафика EMIX с включенным модулем IPS. В отдельных сценариях показатели решения превысили значения, указанные производителем. По итогам испытаний решение оценено как отвечающее требованиям для установки на периметр организации.

«Мы проверили «Континент 4» в условиях, максимально близких к боевым: под высокой нагрузкой, при использовании комплексных профилей нагрузочного трафика и с включенной системой обнаружения вторжений. И в таких условиях он показал ту самую скорость работы, которую обещал производитель. Результат тестирования подтверждает, что заявленные характеристики — не маркетинговые цифры на бумаге, а реальная производительность устройства, на которую можно рассчитывать при включении функций безопасности, — отметил Ильдар Ишкинин, ведущий инженер центра компетенций компании Innostage. — Проведение таких испытаний показывает, что рынок информационной безопасности в России становится более зрелым. Растет спрос на объективные данные о характеристиках и качестве отечественных решений. Компания Innostage планирует продолжить серию лабораторных тестов для оценки реальной эффективности российских средств защиты».

«Прозрачные и доверительные отношения с рынком – один из главных приоритетов «Кода Безопасности», поэтому мы стараемся регулярно передавать наши продукты на независимые тестирования, которые позволяют заказчикам и интеграторам увидеть их реальные характеристики, а нашим специалистам – возможные векторы развития. «Континент 4» уже не первый раз проходит испытания в независимых лабораториях, которые показывают, что решение по праву входит в число лидеров российского рынка NGFW», – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.