«Альтирикс Групп» и «Код Безопасности» защитили научно-производственное предприятие с помощью «Континент 4»

«Альтирикс Групп» завершил проект внедрения NGFW «Континент 4» от «Кода Безопасности» в ИТ-инфраструктуру научно-производственного предприятия, относящегося к КИИ, и обеспечил защиту сетевого периметра. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Исторически предприятие использовало для фильтрации трафика и публикации внутренних сервисов сетевое оборудование Cisco и Huawei. Однако с изменением геополитической обстановки, ростом количества киберугроз и ужесточением законодательных требований в сфере информационной безопасности руководство организации приняло решение – реализовать ряд проектов модернизации системы защиты ИТ-инфраструктуры.

После анализа продуктов, представленных на российском ИБ-рынке, для решения поставленных задач предприятие выбрало межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4» – флагманский продукт компании «Код Безопасности». Главными аргументами в пользу «Кода Безопасности» стали прежний положительный опыт взаимодействия с производителем, сочетание технических характеристик, а также рекомендации «Альтирикс Групп».

«Заказчик поставил перед нами несколько основных задач: обеспечение контроля доступа пользователей предприятия в Интернет, подключение удаленных пользователей и публикация внутренних ресурсов. После аудита имеющейся ИТ-инфраструктуры специалисты «Кода Безопасности» остановились на варианте внедрения расширенной версии «Континент 4» на платформе IPC-R800, которая не только отвечает требованиям по отказоустойчивости и функциональности, но также имеет важные для объекта КИИ сертификаты: ФСБ и ФСТЭК», – отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

«Ответственный и технически сложный проект был реализован на высоком уровне благодаря квалификации и эффективному сотрудничеству всех сторон: нашей команды, экспертов производителя и специалистов заказчика. Эффективная совместная работа позволила преодолеть все возникшие трудности и найти решение для каждой задачи, что и обеспечило достижение намеченных результатов», – сказал руководитель направления внедрения «Альтирикс Групп» Евгений Устюжанин.