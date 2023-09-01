NtechLab займётся промышленной безопасностью и защитой критической инфраструктуры

NtechLab, российский разработчик программного обеспечения для распознания лиц, выпустил крупнейшее за два года обновление продукта FindFace Multi. При помощи видео с камер наблюдения в реальном времени можно следить за ношением средств индивидуальной защиты — касок и жилетов, а также осуществлять контроль периметра критической инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности периметра критических объектов появилась функция контроля пересечения линий. Если человек или транспортное средство пересекает выделенную на видео линию, оператор получает тревожное оповещение. В ходе испытаний новое решение продемонстрировало точность в 99,99% — это больше, чем у всех существующих сегодня средств физической защиты объектов, включая датчики и сенсоры, утверждают в NtechLab. Эту функцию также можно использовать, чтобы обеспечить доступ в различные зоны на объекте только разрешённым пользователям.

FindFace Multi позволяет распознавать лица и осуществлять поиск по силуэту человека — типу и цвету одежды, а также распознавать транспортные средства — марку, модель, тип и цвет кузова — и государственные регистрационные знаки. В обновленном продукте добавилась функция распознания спецтранспорта, такси и каршеринга для создания «умных» шлагбаумов, которые автоматически пускают транспортные средства на территорию дворов и других объектов.

«Мы планируем в течение трёх лет занять не менее 10% рынка систем видеоаналитики для промышленной безопасности и защиты критической инфраструктуры. В настоящий момент до 50% объектов используют иностранное программное обеспечение и устройства. За год на действующей инфраструктуре можно полностью перейти на отечественные системы видеоаналитики – более точные, чем большинство иностранных аналогов», – сказал генеральный директор NtechLab Сергей Сучков.

«Большинство инцидентов происходят на промышленных объектах из-за человеческого фактора, в том числе несоблюдения техники безопасности. Искусственный интеллект в течение первых месяцев после внедрения на всей территории предприятия способен сократить число таких инцидентов вдвое и со временем свести нарушения мер безопасности к нулю», – отметила коммерческий директор NtechLab Ирина Кривенкова.

В настоящий момент NtechLab ведёт переговоры о тестировании обновления FindFace Multi с двумя промышленными предприятиями в России и одной из крупнейших строительных компаний в Центральной Азии.