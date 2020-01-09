Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области

Softline приняла участие в реализации проекта «Создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в части развития телемедицины в Свердловской области. Компания поставила и подключила оборудование для телемедицинских комплексов, с помощью которых врачи территориального центра медицины катастроф смогут оказывать онлайн-консультации своим коллегам из удаленных районов.

Обеспечена возможность подключения к дистанционному мониторингу пациентов всех медицинских организаций Свердловской области. Врачи ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» в круглосуточном режиме находятся на связи с врачами из удаленных районов, что дает возможность оперативно принимать решения по оказанию медицинской помощи и при необходимости решать вопрос об эвакуации в региональные медицинские центры. Кроме того, в следующем году планируется оснастить телемедицинскими комплексами все родильные отделения региона.

«Создание ситуационного центра стало одним из приоритетных проектов для Свердловской области в 2019 году. Одна из особенностей региона - наличие большого числа территориально распределенных медицинских учреждений. Появление диспетчерской на базе ТЦМК позволяет дистанционно проводить осмотр пациентов, смотреть показания прикроватных приборов и оперативно принимать решение о необходимости перевода в лечебное учреждение определенной категории. Проект реализован качественно и в условиях крайне сжатых сроков. Предложенное исполнителями по контракту оборудование полностью отвечает нашим требованиям», - сказала начальник ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Трофимова.

«Развитие телемедицины очень важно, особенно когда речь идет о небольших населенных пунктах. Возможность в любую минуту связаться с коллегами из областного центра и получить от них профессиональную консультацию необходима для врачей из удаленных районов и их пациентов. Мы подобрали для МИАЦ СО оборудование для проведения видеоконференций, которое обеспечивает максимально высокое качество связи и изображения. Таким образом, специалисты Территориального центра медицины катастроф могут проводить удаленный осмотр пациентов и оценивать степень тяжести их состояния. Для установки соединения используются защищенные каналы связи в соответствии с высокими требованиями к обеспечению информационной безопасности при проведении телемедицинских консультаций», - сказал директор департамента по работе с региональными органами власти Softline в УФО Евгений Шмидт.