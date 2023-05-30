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Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы

Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы.

Система была развернута в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства для разгрузки потоков пациентов при плановой госпитализации в пиковые часы. Итогом реализации стало кардинальное повышение скорости принятия управленческих решений, уровня удовлетворенности пациентов услугами на 10% и оптимизации трат на 8%.

Разработанная Sitronics KT (входит в Sitronics Group) «Цифровая платформа мониторинга процессов медицинской организации» включает в себя мониторинг электронной очереди пациентов, поступающих на плановую госпитализацию, занятости кабинетов и врачей, позволяет оценить нагрузку на приемное отделение и показатели результативности. В планах – расширить мониторинг процессов на все подразделения, включая поликлиники в Санкт-Петербурге и Валдайский многопрофильный медицинский центр.

Главной целью внедрения системы в федеральном медицинском центре, ежегодно обслуживающем более 21 тыс. пациентов из 62 регионов России и 14 стран ближнего зарубежья, стало улучшение качества обслуживания пациентов, исключение очередей и оптимизация управления.

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«Нужно было создать систему, в которой отображалась бы вся необходимая для руководителей учреждения информация: загрузка мест обслуживания, загруженность персонала в конкретные моменты, выполнение плановых показателей процессов в каждом конкретном подразделении. А также нужен был инструмент, который оперативно доводил бы решения руководства до всех исполнителей», - сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

За полгода пилотирования системы руководству СЗОНКЦ им.Л.Г. Соколова ФМБА России удалось повысить уровень удовлетворенности пациентов услугами на 10%, скорость принятия управленческих решений на 20% и оптимизировать траты на 8%.

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