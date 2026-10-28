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Kaspersky Maintenance Service Agreement
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.10.2026
|Москва потратит полтора миллиарда на «Касперского» 1
|10.12.2018
|«Системный софт» создал централизованную антивирусную защиту в компании «Ил» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Kaspersky Maintenance Service Agreement и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
|Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
|Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
|Kaspersky Internet Security 499 2
|Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 106 1
|Kaspersky Total Security 45 1
|Николаев Илья 4 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.