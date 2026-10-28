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Kaspersky Maintenance Service Agreement

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Москва потратит полтора миллиарда на «Касперского» 1
10.12.2018 «Системный софт» создал централизованную антивирусную защиту в компании «Ил» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Kaspersky Maintenance Service Agreement и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
Kaspersky Internet Security 499 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 106 1
Kaspersky Total Security 45 1
Николаев Илья 4 1
Гродзенский Яков 11 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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