Разделы

Бизнес
|

Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда

Artezio (входит в группу «Ланит») совместно с Comindware и российской ассоциацией BPM-профессионалов завершила анализ данных, которые были получены в ходе всероссийского опроса скорости и эффективности цифровой трансформации. В исследовании приняли участие компании из банковского и финансового сектора, торговый бизнес и крупные промышленные предприятия практически со всех регионов России.

Как показали выходные данные, 33% участвовавших в опросе компаний сохраняют темпы цифровой трансформации, несмотря на изменение ситуации на рынке. Только 7% полностью заморозили инвестиции в цифровые продукты.

Наиболее приоритетной областью внедрения программных решений является контроль и автоматизация логистических процессов. На нее приходится 23% ответов. Наименьшей привлекательностью обладает рекрутинг — на его цифровизацию готовы выделить средства около 7%. Возможно, причиной более жесткой фокусировки инвестиций стали финансовые убытки. В российских компаниях отметили (33,9%), что события последних двух лет привели к потере выручки в сумме от 5 до 10%.

Как уже раньше сообщалось в предварительном отчете исследования, в России сохраняется высокий уровень использования в качестве инструмента цифрового управления процессами предприятия программы Excel от Microsoft (52%). При этом 62% компаний используют для управления бизнес-процессами электронную почту, и только 17% применяют специальные цифровые решения.

Более 74% компаний в России активно занимаются проектами автоматизации бизнес-процессов. У 5,2% респондентов таких проектов нет, и они не планируются.

Основная проблема, которая сдерживает цифровизацию бизнеса в России, — это деньги. На программные средства автоматизации многим компаниям требуются дополнительные инвестиции, которые не заложены в планы основных расходов на поддержание и развитие бизнеса. Для 49,2% отсутствие дополнительных инвестиций является препятствием для внедрения новых программных средств автоматизации. Примечательно, что дополнительно опрошенные указали еще одной причиной отсутствие мотивации у сотрудников (52,5%).

На цифровые инструменты российский бизнес готов потратить до 10% своей прибыли (14,5%), еще меньше — 2% от прибыли — готовы отдать разработчикам ПО 27,3% респондентов.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

При этом 40,4% участников исследования готовы покупать уже готовые ИТ-решения и пользоваться услугами компаний-интеграторов. Еще 40% хотят самостоятельно разрабатывать ПО или обратиться за услугами ИТ-компаний, специализирующихся на аутсорсинге.

Любопытно, что в 2022 г. у российских компаний существенно изменился взгляд на программные инструменты. Например, раньше менее 10% доверяло open source-решениям. Сейчас уровень вырос более чем в два раза. Еще больше возросло доверие к готовым программным инструментам российских вендоров — на 290% к уровню 2020 г. Интерес к кастомной разработке практически не изменился. Больше 46% опрошенных компаний рассматривают применение Low-Code- и No-Code-решений.

Среди преимуществ использования отечественных технических средств для автоматизации бизнес-процессов респонденты называют более выгодную цену по сравнению с зарубежными аналогами. Причем для 62,1% участников исследования цена ИТ-решений имеет важное значение при выборе. Но при оценке предложения компании будут рассматривать все достоинства и недостатки в комплексе, включая скорость работы, отзывы коллег и репутацию компании-производителя. Более чем 55% респондентам обязательно нужен тестовый период для оценки ПО.

Что же до целей внедрения инструментов автоматизации на предприятиях, то результаты исследования указывают, что основным приоритетом является желание увеличить производительность труда (91,7%). Дополнительно участники процессов цифровизации ставят перед собой задачу повысить удовлетворенность клиентов (48,3%) и перейти на удаленный формат работы (15%).

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
Безопасность

Отказаться от использования зарубежного ПО готово 36% компаний. Для них это приоритетная задача. Среди трудностей перехода на отечественные решения компании видят высокую стоимость (34%), плохую совместимость ПО (50%) и недостаток ожидаемой функциональности ИТ-решений (60,3%), отсутствие наработанных практик (32,8%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Intel предельно усложнила получение баснословных бонусов гендиректором. Чтобы их получить, нужно «совершить чудо»

Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения

Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще