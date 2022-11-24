Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда

Artezio (входит в группу «Ланит») совместно с Comindware и российской ассоциацией BPM-профессионалов завершила анализ данных, которые были получены в ходе всероссийского опроса скорости и эффективности цифровой трансформации. В исследовании приняли участие компании из банковского и финансового сектора, торговый бизнес и крупные промышленные предприятия практически со всех регионов России.

Как показали выходные данные, 33% участвовавших в опросе компаний сохраняют темпы цифровой трансформации, несмотря на изменение ситуации на рынке. Только 7% полностью заморозили инвестиции в цифровые продукты.

Наиболее приоритетной областью внедрения программных решений является контроль и автоматизация логистических процессов. На нее приходится 23% ответов. Наименьшей привлекательностью обладает рекрутинг — на его цифровизацию готовы выделить средства около 7%. Возможно, причиной более жесткой фокусировки инвестиций стали финансовые убытки. В российских компаниях отметили (33,9%), что события последних двух лет привели к потере выручки в сумме от 5 до 10%.

Как уже раньше сообщалось в предварительном отчете исследования, в России сохраняется высокий уровень использования в качестве инструмента цифрового управления процессами предприятия программы Excel от Microsoft (52%). При этом 62% компаний используют для управления бизнес-процессами электронную почту, и только 17% применяют специальные цифровые решения.

Более 74% компаний в России активно занимаются проектами автоматизации бизнес-процессов. У 5,2% респондентов таких проектов нет, и они не планируются.

Основная проблема, которая сдерживает цифровизацию бизнеса в России, — это деньги. На программные средства автоматизации многим компаниям требуются дополнительные инвестиции, которые не заложены в планы основных расходов на поддержание и развитие бизнеса. Для 49,2% отсутствие дополнительных инвестиций является препятствием для внедрения новых программных средств автоматизации. Примечательно, что дополнительно опрошенные указали еще одной причиной отсутствие мотивации у сотрудников (52,5%).

На цифровые инструменты российский бизнес готов потратить до 10% своей прибыли (14,5%), еще меньше — 2% от прибыли — готовы отдать разработчикам ПО 27,3% респондентов.

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При этом 40,4% участников исследования готовы покупать уже готовые ИТ-решения и пользоваться услугами компаний-интеграторов. Еще 40% хотят самостоятельно разрабатывать ПО или обратиться за услугами ИТ-компаний, специализирующихся на аутсорсинге.

Любопытно, что в 2022 г. у российских компаний существенно изменился взгляд на программные инструменты. Например, раньше менее 10% доверяло open source-решениям. Сейчас уровень вырос более чем в два раза. Еще больше возросло доверие к готовым программным инструментам российских вендоров — на 290% к уровню 2020 г. Интерес к кастомной разработке практически не изменился. Больше 46% опрошенных компаний рассматривают применение Low-Code- и No-Code-решений.

Среди преимуществ использования отечественных технических средств для автоматизации бизнес-процессов респонденты называют более выгодную цену по сравнению с зарубежными аналогами. Причем для 62,1% участников исследования цена ИТ-решений имеет важное значение при выборе. Но при оценке предложения компании будут рассматривать все достоинства и недостатки в комплексе, включая скорость работы, отзывы коллег и репутацию компании-производителя. Более чем 55% респондентам обязательно нужен тестовый период для оценки ПО.

Что же до целей внедрения инструментов автоматизации на предприятиях, то результаты исследования указывают, что основным приоритетом является желание увеличить производительность труда (91,7%). Дополнительно участники процессов цифровизации ставят перед собой задачу повысить удовлетворенность клиентов (48,3%) и перейти на удаленный формат работы (15%).

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Отказаться от использования зарубежного ПО готово 36% компаний. Для них это приоритетная задача. Среди трудностей перехода на отечественные решения компании видят высокую стоимость (34%), плохую совместимость ПО (50%) и недостаток ожидаемой функциональности ИТ-решений (60,3%), отсутствие наработанных практик (32,8%).