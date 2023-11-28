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Устройства AutoIDC бренда iDPRT теперь доступны партнерам OCS

Продуктовый портфель OCS Distribution пополнило оборудование iDPRT (Xiamen Hanin Electric Technology Co., Ltd). Производитель специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже аппаратных и программных решений для автоматической идентификации и сбора данных (AutoIDC). Продукцию iDPRT используют заказчики из таких отраслей, как здравоохранение, розничная торговля, производство, транспорт и логистика, в более чем 80 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS.

OCS предлагает партнерам выбор устройств iDPRT для автоматизации торговли и складского учета: принтеры штрихкодов; чековые принтеры; карточные принтеры; сканеры штрихкодов.

Развитая партнерская сеть дистрибьютора даст iDPRT возможность увеличить присутствие на российском рынке и повысить узнаваемость бренда. Поддержку и продвижение устройств производителя возьмет на себя департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Его специалисты готовы организовать для партнеров обучение по продуктам iDPRT, провести демонстрацию решений, а также технические консультации.

«Мы активно развиваем направление AutoIDC и работаем над расширением портфеля в данном сегменте, чтобы предоставить партнерам доступ к качественным и надежным решениям от ведущих российских и зарубежных производителей, одним из которых, без сомнения, является iDPRT, — отметил Олег Холодкевич, заместитель директора департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS. — Мы видим в совместной работе с производителем большой потенциал и верим, что она будет продуктивной и выгодной для обеих сторон».

«Наша основная задача — показать высокое качество продукции и в скором времени занять лидирующие позиции в разных сегментах рынка AutoID. Мы постоянно работаем над расширением линейки, чтобы наши партнеры могли, в свою очередь, предложить качественное решение конечному потребителю, — сказала Мишель Жоу, директор по международным продажам компании IDPRT. — Взаимодействие с профессиональной командой OCS повысит узнаваемость нашего бренда и, как следствие, позволит всем игрокам рынка AutoID достичь поставленных перед собой целей».

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Xiamen Hanin Electric Technology Co., Ltd. (iDPRT) является поставщиком термопринтеров с более чем 10-летним опытом внедрения технологий в области термопечати.

OCS Distribution — российский ИТ-дистрибьютор. Региональные офисы в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

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