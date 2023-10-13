OCS начинает продвижение решений компании «МИКсистем»

Продуктовый портфель OCS Distribution пополнит комплекс решений для телекоммуникационной отрасли и индустрии ЦОДов компании «МИКсистем».

«Металлоизделия и комплектующие» («МИКсистем») — российская компания, которая занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования и оборудования для ЦОДов.

Теперь партнёрам OCS доступны серверные шкафы и аксессуары, системы изоляции горячих и холодных коридоров. Продукты «МИКсистем» подходят для построения инженерной инфраструктуры в серверных комнатах предприятий и машинных залах ЦОДов и в первую очередь заинтересуют системных интеграторов и компании, предоставляющие услуги colocation.

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Сотрудничество с компанией «МИКсистем» даст OCS возможность расширить предложение в сегменте оборудования для оснащения ЦОДов и предоставить партнёрам доступ к отечественным высокотехнологичным продуктам для построения инженерных систем.

Продвижением и поддержкой займётся департамент инфраструктуры и инженерных систем. Специалисты OCS готовы оказать маркетинговую поддержку, а также провести обучающие тренинги для технических и sales-специалистов.