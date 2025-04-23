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Импортонезависимость
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Исследование OCS: в региональных проектах ИТ-интеграторов доля российских решений достигает 80%

Для своих региональных проектов ИТ-интеграторы используют 70–80% решений отечественных брендов, оценили аналитики OCS. На федеральном уровне доля российских продуктов чуть ниже и составляет от 50 до 60%. Популярность локальных решений в регионах во многом связана со структурой спроса: значительная часть заказов формируется государственными учреждениями и предприятиями с госучастием. Кроме того, многие промышленные и инфраструктурные заказчики попадают под требования КИИ и потому ориентированы на отечественные технологии. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В 2023 г. сегмент системной интеграции на федеральном уровне составил 45% ото всех ИТ-услуг, следует из данных CNews. В регионах этот показатель традиционно выше: по оценкам OCS, в 2024 г. он достигал 50–60%. Одна из причин более высокой доли сегмента на внутренних рынках — местные особенности ведения бизнеса. «Как правило, региональные потребители не располагают достаточным кадровым ресурсом для самостоятельной реализации сложных интеграционных проектов. В схожем положении находятся крупные компании с региональными подразделениями. ИТ-интеграторы оказывают помощь на местах: реализуют комплексные решения, проводят пусконаладочные работы, сопровождают системы», — сказала Юлия Рудым, вице-президент по региональному развитию OCS.

Высокий процент использования отечественных решений в регионах во многом связан с отраслевой принадлежностью компаний-заказчиков. По подсчетам аналитиков OCS, 30–35% заказов приходится на государственные учреждения, 20–25% — на промышленность, 10–20% — на строительство, энергетику и транспорт, еще 20% — на коммерческие компании из других отраслей. Большая часть из этих организаций принадлежит государству, либо относится к предприятиям КИИ: они следуют политике импортозамещения и выбирают российские бренды.

Как правило, крупные компании с региональной филиальной сетью обслуживаются федеральными интеграторами. Последние часто кооперируются с региональными игроками, чтобы компенсировать отсутствие масштабной распределенной структуры и повысить качество оказываемых на местах услуг. Распространена и обратная ситуация: региональные игроки вступают в партнерства с федеральными интеграторами для поддержания редких компетенций, которые не всегда востребованы на домашнем рынке. Иногда это становится началом экспансии в соседние регионы и выходом на федеральный уровень.

По оценкам OCS, крупные региональные интеграторы в среднем реализуют от 30 до 70 проектов в год, в то время как небольшие — 10–30. В масштабных внедрениях может быть задействовано от четырех до семи вендоров (5–10% портфеля крупного интегратора). К таким заказам, как правило, относятся работы по организации ИТ-инфраструктуры, цифровизации процессов или направлений, внедрению программного обеспечения для информационной безопасности. Маленькие проекты вроде создания небольшой серверной инфраструктуры или внедрения специализированного ПО требуют участия в среднем двух-четырех вендоров.

Вероятнее всего, в 2025–2026 гг. доля российских решений в региональных проектах сохранится на стабильно высоком уровне, а в федеральных будет постепенно расти.

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