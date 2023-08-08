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OCS предлагает ИТ-каналу AutoID-оборудование Bluebird

OCS Distribution расширяет продуктовый портфель в сфере AutoID и предлагает рынку оборудование южнокорейского производителя Bluebird.

Компания, основанная в 1995 г. в Сеуле, более 28 лет занимается разработкой и производством мобильных компьютеров, планшетов и решений для считывания RFID. Оборудование Bluebird используют клиенты в более чем 120 странах по всему миру для организации учета, переучета и инвентаризации товара на производствах и складах, зонах выдачи онлайн-заказов, портах. Так, продукция Bluebird заинтересует партнеров, сотрудничающих с заказчиками из сферы оптовой и розничной торговли и логистики.

Партнерам дистрибьютора будут доступны такие решения Bluebird, как: терминалы сбора данных с энергоемкой батареей; микрокиоски с сенсорным цветным дисплеем, которые могут применяться в торговых центрах; планшетные компьютеры с защитой от падений, влаги, пыли и воды; считыватели RFID – как мобильные, так и стационарные.

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Наличие оборудования Bluebird в портфеле даст OCS возможность расширить предложение в сфере AutoID и предоставить партнерам и заказчикам большой выбор качественного и современного оборудования от производителя мирового уровня.

Продвижением оборудования Bluebird в ИТ-канал займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты отдела AutoID готовы провести для партнеров консультации по продуктам Bluebird, организовать обучение и маркетинговые активности совместно с производителем, а также оказать помощь в планировании и реализации проектов с участием оборудования Bluebird.

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