Разделы

Техника
|

OCS займется продвижением российских печатающих устройств компании «Булат»

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, заключила соглашение о партнерстве с компанией «Булат» — отечественным производителем печатающих устройств. Сотрудничество позволит вендору усилить позиции на российском рынке и расширить доступность продукции для бизнеса и розничных клиентов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Портфель OCS пополнится лазерными монохромными принтерами Bulat P1121nw, МФУ Bulat M1121nw и оригинальными расходными материалами. Устройства ориентированы на малый бизнес и домашние офисы: они отличаются компактными габаритами, высокой скоростью печати (21 стр./мин.) и поддержкой мобильной печати через Wi-Fi. Перезаправляемые оригинальные картриджи без потери гарантии обеспечивают дополнительную экономическую выгоду для пользователей.

OCS организует поставки продукции компании «Булат» по всей территории России. Это обеспечит офлайн-магазинам, онлайн-гипермаркетам и конечным потребителям доступ к печатающим устройствам в регламентированные сроки. Для вендора сотрудничество с дистрибьютором станет этапом масштабирования бизнеса.

«Сотрудничество с компанией "Булат" направлено на расширение предложения доступных и надежных решений в сегментах домашней печати и малого офиса. За счет невысокой себестоимости печати и широкой сети сервисных центров продукция может получить положительный отклик у конечных пользователей. Наше прямое взаимодействие с производителем позволит оперативно и четко реагировать на изменения рыночного спроса и адаптировать продуктовую линейку под потребности российских клиентов», — сказал Артем Монин, заместитель директора департамента систем печати и сканирования OCS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153