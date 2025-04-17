OCS займется продвижением российских печатающих устройств компании «Булат»

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, заключила соглашение о партнерстве с компанией «Булат» — отечественным производителем печатающих устройств. Сотрудничество позволит вендору усилить позиции на российском рынке и расширить доступность продукции для бизнеса и розничных клиентов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Портфель OCS пополнится лазерными монохромными принтерами Bulat P1121nw, МФУ Bulat M1121nw и оригинальными расходными материалами. Устройства ориентированы на малый бизнес и домашние офисы: они отличаются компактными габаритами, высокой скоростью печати (21 стр./мин.) и поддержкой мобильной печати через Wi-Fi. Перезаправляемые оригинальные картриджи без потери гарантии обеспечивают дополнительную экономическую выгоду для пользователей.

OCS организует поставки продукции компании «Булат» по всей территории России. Это обеспечит офлайн-магазинам, онлайн-гипермаркетам и конечным потребителям доступ к печатающим устройствам в регламентированные сроки. Для вендора сотрудничество с дистрибьютором станет этапом масштабирования бизнеса.

«Сотрудничество с компанией "Булат" направлено на расширение предложения доступных и надежных решений в сегментах домашней печати и малого офиса. За счет невысокой себестоимости печати и широкой сети сервисных центров продукция может получить положительный отклик у конечных пользователей. Наше прямое взаимодействие с производителем позволит оперативно и четко реагировать на изменения рыночного спроса и адаптировать продуктовую линейку под потребности российских клиентов», — сказал Артем Монин, заместитель директора департамента систем печати и сканирования OCS.