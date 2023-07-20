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Эффективная работа с заказчиком: на портале поставщиков обновили интерфейс личного кабинета

На портале поставщиков обновили интерфейс личного кабинета предпринимателя — теперь в нем доступен реестр исполнения контрактов. Это позволит поставщикам оперативно отслеживать статус исполнения по заключенным договорам, а значит, эффективнее выстраивать работу с заказчиком. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Ранее документы об исполнении контрактов (товарные накладные, акты приемки-передачи, акты выполненных работ или услуг, счета-фактуры) подгружались вместе с электронными договорами и поставщику зачастую сложно было отследить их статус. Теперь полный перечень закрывающих документов доступен в разделе «Мои контракты» во вкладке «Исполнения».

«Новый раздел создан для более удобной навигации по электронным исполнениям организации. Здесь отображаются карточки исполнений за все время, каждая из них содержит номер, статус, дату создания, сумму контракта и другую информацию. Для эффективной работы с документами поставщику также доступны фильтры и сортировка по реестру, а при необходимости можно выгрузить и сохранить сведения об исполнениях в формате Excel», — отметил Роман Урнышев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

В реестре исполнения контрактов также предусмотрен фильтр «Требуется действие». Выбрав его, предприниматель может увидеть актуальный статус тех документов, по которым получены замечания и где требуется исправить ошибки или внести корректировки по объему выбранных позиций.

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Портал поставщиков создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на платформе насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1500 контрактов.

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