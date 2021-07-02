В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы

Создание комплексной цифровой экосистемы в Москве сформировало принципиально новую модель взаимодействия человека с городом. Цифровизация большинства сфер жизни и технологическое развитие привели к тому, что сегодня мегаполис фактически подстраивается под жителя, а не наоборот. Тщательный анализ запросов горожан позволил сосредоточить на столичном портале mos.ru и перевести в удобный электронный формат более 380 ключевых услуг и сервисов из всех сфер бытовой, общественной и деловой жизни, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Экосистема сервисов Правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов — от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас на mos.ru уже около 14 миллионов зарегистрированных пользователей. В 2020 году сервисами портала воспользовались свыше 340 миллионов раз. А всего с 2011 года, с момента запуска электронных услуг в столице, — более двух миллиардов раз.

Как подчеркнула вице-мэр, в центре внимания цифровой трансформации Москвы — каждый житель. Если раньше человек мог потратить несколько дней на то, чтобы собрать необходимые справки и попасть во все нужные кабинеты, то сегодня город доступен в несколько кликов 24 часа в сутки без выходных.

Только за прошлый год при оказании госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Следовательно, горожанам не понадобилось лишний раз обращаться в какое-либо ведомство за справкой или другой бумагой — учреждения получили их самостоятельно посредством электронного взаимодействия.

Цифровая среда столицы адаптируется под человека, предлагая актуальную информацию и сервисы именно для него. Например, если пользователь указал в личном кабинете на mos.ru номер автомобиля, система будет чаще показывать ему новости и сервисы, связанные с автомобильной тематикой — данные о перекрытии и ремонте дорог, наличии штрафов и прочие.

«Наш главный ориентир в развитии — удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого. Постоянное совершенствование цифровой среды уже сейчас позволяют нам внедрять новые — ценностные — сервисы, которые делают город еще более открытым для жителей», — сообщила Наталья Сергунина.

Например, по инициативе благотворительных фондов в столице создан общегородской благотворительный сервис. Его партнеры — уже 46 организаций. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент с помощью сервиса сделано свыше 18 тысяч пожертвований. Количество фондов-партнеров постоянно растет.

Московский благотворительный сервис — один из первых проектов такого рода, реализованных государственными органами. В этом году он стал лауреатом престижной премии BIG Innovation Awards и получил международную премию German Innovation Award. А совсем недавно его отметили премией CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис».

В конце прошлого года на портале mos.ru был запущен первый в России сервис для поиска потерявшихся домашних животных. Пользователи могут опубликовать объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию.

Новый формат взаимодействия человека и города подразумевает не просто цифровизацию возможностей Москвы, а постоянную коммуникацию жителей с органами власти, их прямое участие в управлении городом. Здесь столица предлагает набор из нескольких инструментов, с помощью которых москвичи могут принимать важные решения на разных уровнях — от собственного дома и заканчивая общегородскими вопросами. Речь идет о таких проектах, как «Электронный дом», «Наш город», «Активный гражданин» и краудсорсинговая платформа Правительства Москвы «Город идей».

Уже 99,7% территории Москвы покрыто мобильным интернетом, действует более 20,2 тысячи точек бесплатного Wi-Fi. Поэтому столичные сервисы доступны в любой точке города, в том числе благодаря городским мобильным приложениям «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».