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Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах

СОБЫТИЯ


29.07.2026 В России разрешили расчеты цифровыми валютами. Кто сможет платить цифрой, а кто нет? 1
21.04.2026 Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО 2
23.03.2021 К платформе «Электронный дом» подключились жители более 27 тысяч московских домов 1
21.05.2014 «Газпромбанк» переходит на новую систему специализированного депозитария 1
06.03.2009 РВК: стартапов мало, финансируем просто идеи 1
22.05.2008 Госдума взялась за венчурные инвестиции 1
27.03.2008 «Росинфокоминвест» планирует провести допэмиссию 1
15.10.2007 Миниформсвязи объявило об учреждении «Росинфокоминвеста» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Федеральный закон 156-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 711 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ЦМД-Софт 46 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
НСПК - Национальная система платежных карт 950 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6549 3
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3310 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3693 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
Минцифры РФ - Росинформкоминвест 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2882 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5434 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1194 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 257 1
МИК - Московский инновационный кластер 186 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Судебная власть - Judicial power 2504 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9933 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1658 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 476 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3425 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 642 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1660 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1848 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 360 1
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ЦМД-Софт - Сапфир-СД 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1366 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
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Правительство Москвы - Наш город 110 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 733 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 272 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6590 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Цифровое право - Цифровые права 143 1
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