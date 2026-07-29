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Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Федеральный закон 156-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|DEPO Computers - Депо Электроникс 711 1
|Ростелеком - Связьинвест 1719 1
|ЦМД-Софт 46 1
|Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
|СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
|МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
|РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
|Бунатян Григорий 10 3
|Рейман Леонид 1065 2
|Пустовит Юрий 14 1
|Шестаков Дмитрий 1 1
|Мизитов Шамиль 1 1
|Барканов Александр 2 1
|Шабанова Диана 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Ускова Ольга 174 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Киселев Александр 115 1
|Пищелко Александр 12 1
|Шаров Андрей 19 1
|Доронин Валерий 3 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Юхин Артем 16 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Тимошенко Любовь 19 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Каширин Александр 5 1
|Лазарев Павел 1 1
|Серегин Валерий 3 1
|Захарьящева Галина 3 1
|Панова Галина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.