Philips представила в России магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition

Philips представила на российском рынке новый магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition. МР аппарат Ingenia Ambition сконструирован с использованием инновационной технологии микроциркулярного охлаждения BlueSeal, в которой количество потребляемого аппаратом жидкого гелия сокращается с полутора тонн до семи литров.

«Система здравоохранения сегодня сталкивается со сложнейшими вызовами. Ответ на них требует принципиально нового подхода к организации всех процессов, включая прецизионную диагностику, – отметил Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – МР томограф Ingenia Ambition создан с учетом этих запросов. Сокращая количество гелия в аппарате, мы не только облегчаем его установку и обслуживание, но и заботимся о сохранении этого ресурса Земли. При этом томограф имеет такую же напряженность магнитного поля, как стандартные аппараты Philips – 1,5 Тесла. Он обеспечивает высокое качество изображения и оснащен рядом наших передовых решений, которые позволяют оптимизировать рабочие процессы для клиницистов и повысить комфорт процедуры для пациентов. Мы надеемся, что появление нового МРТ на российском рынке поможет повысить уровень диагностики во многих медицинских учреждениях страны».

Вопреки распространенному мнению, гелий – невозобновляемый ресурс. Его запас на планете истощается, а стоимость с каждым годом увеличивается. При этом, согласно исследованиям, 20% его ежегодного потребления приходится на магнитно-резонансные томографы.

Жидкий гелий используется в МР томографах для охлаждения обмотки магнита до температуры, близкой к абсолютному нулю, и достижения таким образом эффекта сверхпроводимости. В стандартном аппарате используется от полутора до двух тонн гелия, который может испаряться и который необходимо иногда доливать. Philips представила технологию BlueSeal. Благодаря ей Philips использует менее 0,5% от этого количества сжиженного газа и герметизирует его на этапе производства. Технология исключает квенч в традиционном понимании: выброса газообразного гелия наружу в случае потери магнитом сверхпроводимости не происходит. 7 литров вещества хватает на весь срок службы аппарата.

Аппарат весит почти на тонну меньше, чем классический. При этом отсутствие необходимости в квенч-трубе позволяет оптимизировать затраты на подготовку помещения и монтаж оборудования.

Кроме того, снижается время простоев МРТ-кабинета: при большинстве неполадок аппарат перезапускается в автономном режиме или с помощью нажатия одной кнопки. Таким образом, отделения лучевой диагностики с МРТ Ingenia Ambition смогут проводить качественную диагностику большему количеству пациентов.

Скорость и качество изображений с технологией Compressed SENSE

Низкое количество гелия в МРТ Ingenia Ambition никак не снижает качество визуализации. Более того, технология Compressed SENSE позволяет выполнять сканирование в режимах 2D и 3D до 50% быстрее при эквивалентном качестве изображений. В других ситуациях врач может получить еще более детальное изображение при стандартной скорости сканирования. Увеличение скорости процедуры позволяет увеличить пациентопоток в отделении.

МРТ Ingenia Ambition оснащен технологиями, способными улучшить рабочие процессы клиники. Интерактивный дисплей VitalScreen, расположенный на гентри томографа, позволяет врачу или лаборанту планировать исследование, позиционировать пациента и управлять контрастированием, не отходя от томографа. А с технологией VitalEye возможно бесконтактно и непрерывно контролировать движения и дыхание пациента без непосредственного вмешательства оператора. Решения упрощают рутинные процессы и освобождают врачам время на самое главное – внимание к пациентам и заботу о них.

Причиной назначения повторных МР-исследований могут стать артефакты дыхания и движения, вызванные тревожностью пациента во время исследования. Решение Ambient Experience In-Bore создает комфортную среду для пациента с помощью света, звука, визуальных эффектов и голосовых подсказок. По отзывам пользователей, количество необходимых повторных сканирований сокращается на 70%.