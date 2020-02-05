Philips поставит современные МРТ и ангиографы в московские клиники

Philips заключила контракты на поставку магнитно-резонансных томографов и ангиографических систем в лечебные учреждения Москвы. В рамках договоров компания также обеспечит сервисное обслуживание техники в течение 10 лет.

По итогам открытых конкурсов компания Philips и ГАУ «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы» заключили договоры на поставку в московские клиники 36 МР-сканеров Philips Ingenia Ambition и 14 ангиографических систем Azurion 7. Сделки были заключены в формате контрактов жизненного цикла. Это значит, что Philips не только поставит технику, но и будет обеспечивать ее работоспособность на протяжении десяти лет. В конкурсах на заключение контрактов участвовали ключевые игроки рынка, производящие высокотехнологичное медицинское оборудование.

«Важно, что Правительство Москвы обозначило необходимость полноценной технической поддержки в качестве ключевого требования к поставщику аппаратов. По нашим оценкам, сегодня контракт жизненного цикла – это наиболее экономически обоснованная модель владения оборудованием, включающая в себя сервисное обслуживание, – отметил Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Такие контракты позволяют избежать дополнительной бумажной волокиты и лишних ресурсоемких процедур. Кроме того, значительно сокращается время простоя техники при поломках. КЖЦ позволяет персоналу не отвлекаться на техническое состояние оборудования, а фокусироваться на главном – на заботе о пациентах. Формат КЖЦ принят во многих странах Европы, в США и в Южной Корее. В России его уже применяли в транспортно-логистической сфере и в ЖКХ, теперь его преимуществами воспользуются и в здравоохранении. Мы рады, что в распоряжении московских врачей будут современные аппараты для диагностики и лечения. Надеемся, что с таким оснащением качественная медицинская помощь станет еще доступнее жителям столицы».

Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Ambition относится к семейству полностью цифровых систем МРТ. Цифровая архитектура МРТ способствует существенному увеличению скорости сканирования. Благодаря усовершенствованной организации рабочего процесса сокращаются временные потери при укладке пациентов, планировании исследований, смене РЧ катушек и обработке изображений. Цифровой томограф Ingenia Ambition позволяет не только повысить эффективность отделений радиологии, но и сделать их работу еще более экономичной. Внедренная инновационная технология сокращает количество жидкого гелия при эксплуатации МРТ, а также существенно влияет на эргономичность самого аппарата, что, в свою очередь, сказывается на оптимизации пространства в медицинском кабинете.

Philips Azurion 7 – это ангиографическая система экспертного класса, призванная улучшить качество медицинской помощи в отделениях интервенционной радиологии. Решение оснащено цифровыми технологиями для малоинвазивной хирургии  от навигации и планирования при проведении ЧКВ, замены клапанов сердца, сложных сосудистых процедур, вплоть до онкологических интервенционных вмешательств. Кроме того, система оснащена средствами снижения дозы облучения для всех видов исследований. Широкий охват анатомической области детектора позволяет эффективно выполнять различные виды процедур. А благодаря высокому качеству изображений и специальным алгоритмам постобработки врач может визуализировать элементы даже самых мелких сосудов. Специалисты высоко оценивают удобство эксплуатации Azurion 7: её интерфейс интуитивно понятен, а программная платформа позволяет одновременно выполнять две задачи – диагностические исследования в пультовой и хирургические вмешательства в операционной.