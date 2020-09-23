Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: развитие бизнеса с помощью облачных технологий

Облачные технологии упрощают управление компанией. И помогают экономить время и деньги за счет автоматизации и оптимизации многих процессов.

Одно из главных преимуществ перехода на облачные технологии – это снижение затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры. А также, что не менее важно, увеличение ее гибкости: масштабирование становится намного проще и занимает гораздо меньше времени по сравнению с локальными системами. Больше не надо ломать голову над тем, какие серверы закупать и в каком количестве, как их обновлять и организовывать защиту, – платформа Google Cloud полностью оптимизирована и обеспечивает комплексную техническую поддержку.

Имея такую безопасную и эффективную рабочую среду, вы сможете уделять больше времени и сил конкретным проектам и разработкам. У вас появится возможность осваивать новейшие ИТ-решения, которые позволят лучше выполнять стоящие перед вами задачи.

Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 г. и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций специалисты Google Cloud и отраслевые эксперты будут рассказывать об облачных технологиях, цифровой трансформации и инновациях. Участники смогут задавать вопросы и записываться на индивидуальные встречи с экспертами Google Cloud.

Безопасная инфраструктура и обработка данных

13 октября 2020 г. будет опубликована новая порция учебных ресурсов Google на неделю (онлайн-сессии и материалы по переносу и модернизации рабочих нагрузок с помощью Google Cloud). На конкретных примерах вы увидите, насколько инфраструктура Google безопасна и надежна.

При цифровой трансформации крайне важна качественная инфраструктура. Поэтому в рамках конференции будет проведено несколько онлайн-сессий, на которых эксперты Google объяснят, как выбрать подходящую ИТ-среду. Желающие подробнее изучить этот вопрос смогут познакомиться с конкретными примерами, например, узнать, как платформа Google Cloud помогает при работе с многомиллионной аудиторией Twitter.

Помимо впечатляющих возможностей масштабирования, облачные технологии обеспечивают надежную защиту. Специалисты Google разработали набор учебных ресурсов, в которых разъясняются преимущества облачных решений в плане безопасности. Вы узнаете, насколько эффективны и мощны новейшие системы распространения контента и какие функции сетевой безопасности имеются в Google Cloud.

Кроме того, участники смогут узнать о передовых технологических решениях и даже обсудить их с экспертами. Например, будет рассказано о коммерческих преимуществах стандарта 5G и периферийных вычислений.

Как принять участие в виртуальной конференции?

Участие бесплатное. Просто зайдите на сайт и нажмите «Зарегистрироваться». Напоминания об отдельных сессиях можно добавить в Google Календарь, календарь Microsoft Outlook и Apple.

Основной язык конференции – английский, но мы добавим в видео субтитры на других языках.