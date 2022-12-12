VK отказалась от своего поиска в пользу «Яндекса»

VK отказалась от собственного поискового движка в пользу «Яндекса». Это решение обосновано стратегией холдинга. Компания отказывалась от своего поисковика не раз и в пользу движка Google. Холдинг продолжит развивать поисковый движок только в экосистеме своих продуктов.



VK отказался от своего поисковика

Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) отказался от своего поиска Mail.ru. Со 2 ноября 2022 г. в графе поиска на Mail.ru отображается поисковик «Яндекса», на что первым обратило внимание издание Runet.

«После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой “Яндекса”, — рассказали CNews представители VK. — Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов».

Поисковик Mail.ru продолжит работать и развиваться внутри продуктов VK («Вконтакте», почте и облаке Mail.ru, «Юле», «Марусе» и др.), отметили представители компании.

История поиска Mail.ru

С 2004–2006 гг. Mail.ru использовала поиск Google, в январе 2006 г. компания поменяла его на «Яндекс». С 2010 г. по 2013 г. Mail снова использовала движок Google. По всей видимости, это было вызвано новыми условиями контракта с «Яндексом». Тогда представители «Яндекса» рассказали CNews, что 1 января 2010 г. закончился контракт на предоставление поиска «Яндекса» порталу Mail.ru. «При обсуждении дальнейшего сотрудничества мы предложили новые условия, основное отличие которых — брендирование нашего поиска».

С июля 2013 г. Mail.Ru отказалась от Google и полностью перешла на собственный поисковик.

Mail.ru использует поисковик «Яндекса»

Отметим, что сейчас поисковик «Яндекса» на странице Mail.ru отображается под своим брендом.



Рейтинг поисковиков в России

По данным сервиса Statcounter на ноябрь 2022 г., поисковик «Яндекса» занимал первое место на рынке поисковых систем в России. Его доля составила 51,86%. Следом за ним по популярности идет Google (45,1%). На третьем месте в России находится поисковая система Bing, разработанная Microsoft. За ним идет DuckDuckGo (0,25%).

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Поиск Mail.ru занимает в этом рейтинге пятое место с долей в 0,21%. Суммарная аудитория поисковика за период с сентября по ноябрь 2022 г. составила почти 19,5 млн пользователей, в то время как у «Яндекса» этот показатель достиг в 1,2 млрд пользователей.

Обмен сервисами

В августе 2022 г. «Яндекс» передал проекты «Дзен» и «Новости» в собственность холдинга VK. В обмен он получил сервис по доставке еды Delivery Club, в котором VK выкупил долю Сбербанка. Вместе с тем «Яндекс» переехал на сайт ya.ru.