Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Kokoc Group Кокос Групп Dodo Games MobiSharks Rafinad Players Team Guru Production Kokoc.tech

Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


13.01.2026 Kokoc.Recruitment представил первый в России интерактивный гид по HR-технологиям 4
11.12.2025 Частные интернет-магазины крупномасштабно теряют конверсию и клиентов. Виноваты криворукие дизайнеры 8
11.12.2025 Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений 3
03.12.2025 Kokoc Group объединяет Rafinad, «Где Слон?» и AdvGame в единый бренд 4
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
10.09.2025 Половина российских ИТ-специалистов работает в одной компании не более двух лет 3
15.08.2025 Kokoc Group: что бизнес ждет от аутстаффинга 5
31.07.2025 Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger 4
27.06.2025 Kokoc Group: российский рынок гейминга вырастет на 25% к 2026 году 3
17.06.2025 «Стратегия.безтендера.рф» — новый продукт Kokoc Group и платформы «Безтендера.рф» 2
10.06.2025 К 2027 г. рынок гейминга достигнет объема $198 млрд – исследование Kokoc Group 3
21.05.2025 Выручка МТС AdTech за I квартал 2025 г. выросла на 45%  1
12.05.2025 Kokoc Group создала первого в России цифрового «двойника бренда» 2
06.05.2025 Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 2
05.05.2025 Блогерство в России стало официальной профессией 1
05.05.2025 Kokoc Group: рекрутеры ищут доступные решения для автоматизации рутинных операций 2
28.04.2025 Kokoc Group: 94% блогеров зарабатывают до 100 тыс. за размещение 4
10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 2
01.04.2025 Kokoc Group запустил маркетингового психолога – бота 1
25.03.2025 Внутренний туризм и цифровизация стимулируют рост e-travel в России 3
24.03.2025 Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит» 1
19.03.2025 Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений 1
17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе 2
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 2
23.10.2024 Kokoc Group купила агентство инфлюенс-маркетинга Players Team 4
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 3
25.11.2015 Kokoc Group представил CRM-систему по управлению репутацией бренда в Сети 1
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit 2
26.12.2014 WebProfy разработал модуль для CMS «Автоматический пересчет цен» 1
12.12.2014 К Kokoc Group присоединилась студия мобильной разработки Dodo Games 3
14.08.2014 Доля мобильного трафика в России превысила 20% 2
20.12.2012 Названа самая известная SEO-компания 2012 г. 1
06.04.2011 Лучшими SEO-компаниями Рунета назвали Demis Group и «Корпорацию РБС» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 85

Kokoc Group и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2605 7
Yandex - Яндекс 8530 6
Google LLC 12298 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 3
Samsung Electronics 10654 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 29 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Huawei 4239 1
Xiaomi 1985 1
Apple Inc 12673 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Softline - Софтлайн 3303 1
BBK OPPO Electronics 431 1
Корус Консалтинг ГК 1351 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
1С-Битрикс - Bitrix 624 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 27 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 15 1
Transsion Holdings 65 1
Сумма Технологий 23 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 683 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1344 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Mixit - Миксит 3 1
iTrend 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Суточно АО - Суточно.ру 16 1
Текарт - Techart 9 1
Okkam - Амнет - Дэфт 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Airbnb 98 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 7 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 8 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 16
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 7
Data monetization - Монетизация данных 1836 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 837 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 2
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 37 2
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 83 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 2
Application store - магазин приложений 1370 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4114 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2041 2
Telegram Ads 30 3
Google Android 14749 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 24 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 37 2
ByteDance - TikTok 323 2
Apple iOS 8286 2
Apple - App Store 3015 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 142 2
РЖД Пассажирам - Билеты РЖД 23 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 190 1
Avito - Авито недвижимость 27 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 1
VK RuStore - Рустор 518 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 374 1
МТС Fog Play 28 1
OpenAI - ChatGPT 551 1
FreePik 1462 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 9 1
Avito - Авито Реклама 56 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер 20 1
PIM Solutions - PIM.DATA 2 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Google YouTube - Видеохостинг 2902 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Linux OS 10962 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 1
VK - Mail.ru myTracker 43 1
Booking.com 119 1
Ящук Василий 3 3
Мельникова Елена 14 2
Зуев Игорь 9 2
Харченко Григорий 2 2
Шокуров Александр 2 2
Милосердов Павел 2 2
Попова Алина 2 2
Казыханов Роман 2 2
Серова Людмила 2 2
Авдеев Алексей 10 1
Грач Александр 2 1
Мешалкин Ярослав 3 1
Бурмистров Михаил 40 1
Алексеева Ольга 3 1
Фомин Александр 7 1
Леонович Константин 6 1
Алексеева Людмила 3 1
Юнисов Андрей 2 1
Юровицкий Павел 1 1
Голополосов Дмитрий 1 1
Спицын Дмитрий 5 1
Нагорнов Геннадий 3 1
Кашин Валерий 3 1
Фоминов Никита 8 1
Власова Ася 10 1
Букреев Станислав 1 1
Асенов Денис 1 1
Дугин Антон 2 1
Федоринин Михаил 2 1
Малый Михаил 1 1
Грищенко Олег 3 1
Цинкер Эдуард 1 1
Лазарева Майя 1 1
Сабуров Илья 1 1
Красюк Иван 1 1
Улогов Артем 1 1
Берек Ольга 1 1
Лысенко Илья 2 1
Яриков Владислав 2 1
Халин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
Турция - Турецкая республика 2499 2
Европа 24656 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13555 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Европа Восточная 3123 1
Америка - Американский регион 2189 1
Канада 4989 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 1
Украина 7802 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 997 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 78 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 339 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Fashion industry - Индустрия моды 322 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 713 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Harvard Business Review 21 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
НМГ - Медиалогия 35 1
Sensor Tower 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще