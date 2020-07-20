IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают

В США на протяжении более 10 лет продолжается модернизация онлайн-систем получения льгот для безработных. В нескольких штатах такие системы пытались внедрить компании Deloitte и IBM, но, получив сотни миллионов долларов и сорвав все сроки, они так и не смогли довести свою работу до конца.

Миллионы на неработающий сайт

Власти США выделяют миллионы долларов на создание и поддержку сайтов для безработных, которые в итоге все равно не функционируют должным образом. Как пишет ресурс The Next Web, это продолжается как минимум 10 лет.

В 2010 г. власти штата Калифорния наняли консалтинговую компанию Deloitte для разработки новой версии государственного веб-сайта, использовавшегося для подачи жителями штата заявлений на получение пособий по безработице. В итоге все пошло не так, как планировалось – в том же 2010 г. из-за технических ошибок на сайте выплаты пособий были приостановлены примерно для 300 тыс. человек.

Помимо этого, по контракту с Deloitte стоимость разработки сайта должна была составить $110 млн. Тем не менее, итоговая стоимость системы обошлась американскому бюджету в почти вдвое большую сумму.

Коронавирус и новые вливания средств

В 2020 г. калифорнийская государственная система помощи безработным, созданная при участии Deloitte, вновь перестала работать должным образом. На этот раз соответствующий портал не выдержал наплыва желающих получить пособия по безработице, которых было слишком много – люди потеряли работу из-за пандемии коронавируса COVID-19. США в настоящее время находятся на первом месте по числу заболевших – свыше 3,77 млн зарегистрированных случаев.

На разработки Deloitte жалуются сотни тысяч американцев

Несмотря на свой провал в 2010 г., Deloitte вновь получила госконтракт, на этот раз на сумму в $16 млн на оказание услуг колл-центра по безработице и помощь в предоставлении пособий. Более того, компания по-прежнему получает около $6 млн на ежегодной основе по контракту на обслуживание системы.

Случай во Флориде

Плохая работа онлайн-системы помощи безработным отмечена не только в Калифорнии, но и во Флориде. Созданная Deloitte, она на протяжении нескольких лет неоднократно выходила из строя, притом это касалось не только веб-портала, но и телефонных линий колл-центра.

Проблемы с сайтом по безработице во Флориде возникли почти сразу после того, как Deloitte была нанята для его обновления сайта в 2013 г. с контрактом на $63 млн. Ошибки не позволяли заявителям получать нужные им выплаты, что привело к публичным спорам между государственными чиновниками и представителями Deloitte. По итогу смета на обновление сайта раздулась с первоначальных $63 млн до $78 млн.

Пандемия коронавируса и рост числа безработных продемонстрировали неспособность ресурса к стабильной работе и привели к множеству судебных исков к властям штата со стороны жителей, потерявших работу и не имеющих возможность оформить в режиме онлайн пособие по безработице. Были и коллективные иски против государства и Deloitte, в которых истцы утверждали, что и из-за их халатности они потеряли «дома, машины, сбережения и достоинство».

Представитель Deloitte Остин Прайс (Austin Price) заявил, что компания не работала над системой Флориды в течение последних пяти лет. Он добавил, что к моменту окончания работы Deloitte эта система «значительно превосходила предыдущие решения и обрабатывала заявки более эффективно и точно, чем когда-либо».

Похождения Deloitte в Массачусетсе

Отметившись во Флориде и Калифорнии, Deloitte успела поработать над системой приема заявок на пособие по безработице и другие льготы в штате Массачусетс. Там система заработала в 2013 г., на два года позже установленного срока и с превышением бюджета на разработку на $6 млн.

Несмотря на сорванные сроки и раздутый бюджет, система, как и в других штатах, не могла похвастаться стабильностью. Желающие получить те или иные льготы добивались своего, но из-за многочисленных ошибок в системе суммы, которые им предоставлялись, были заметно меньше запрашиваемых.

Deloitte не одинока

Deloitte – не единственная компания, допускающая подобного рода промахи на государственном уровне. Схожие ошибки есть и в «портфолио» компании IBM.

Госсайты, созданные IBM, тоже работают некорректно

В 2006 г. «Голубой гигант» получил 10-летний контракт на $1,3 млрд на масштабную модернизацию системы социального обеспечения штата Индиана. Власти штата аннулировали контракт спустя всего три года, в 2009 г., после жалоб жителей на ошибочные отказы в выплатах и другие проблемы.

Штат Индана и IBM подали в суд на друг друга из-за этой ситуации. На момент публикации материала оба дела находились на рассмотрении.

В 2010 г. IBM подписала соглашение с Пенсильванией на $110 млн на модернизацию системы пособий по безработице. Срок действия контракта истек в 2013 г., превысил бюджет на миллионы долларов и в итоге так и не был завершен. В 2017 г. государство подало судебный иск против IBM за нарушение условий контракта, которое, как и в случае с делом штата Индиана, продолжается до сих пор.