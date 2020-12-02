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COVID-19 ускорил рост облачного рынка

HPE

Пандемия коронавируса привела к фундаментальному сдвигу в представлениях об архитектуре бизнеса. В мгновение ока многим организациям пришлось изменить свои стратегии облачной инфраструктуры. К таким выводам пришли эксперты компании Deloitte.

Облака в тренде

Согласно данным опроса, проведенного Logic Monitor, 87% ИТ-руководителей согласны с тем, что пандемия заставит организации ускорить миграцию в облако, а локальные рабочие нагрузки сократятся к 2025 г. Как отмечают эксперты Deloitte, этот процесс уже заметен сегодня. Так, во втором квартале компании во всем мире потратили $34,6 млрд на облачные сервисы, что примерно на 11% больше, чем за предыдущие три месяца.

Одним из факторов роста стал массовый переход компаний по всему миру на режим удаленной работы. В результате этой тенденции использование локальных ИТ-инфраструктур предприятий оказалось затруднено или, в ряде случаев, невозможно, по причине того, что они не были изначально рассчитаны на значительную нагрузку извне. Единственным выходом во многих случаях оказался переход на публичные облачные платформы. В результате, эксперты Deloitte отмечают сдвиг в ИТ-стратегиях в сторону миграции в облако, повышения кибербезопасности, оптимизации стоимости, DevSecOps, а также контейнерных и бессерверных решений.

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Фактором роста спроса на публичные облачные платформы стал массовый переход компаний на «удаленку»

Мультиоблачная стратегия — идеальная модель для ИТ

По данным Deloitte стратегии мультиоблака и гибридного облака теперь стали нормой: отраслевое исследование показало, что 93% организаций, использующих облачную инфраструктуру, применяют мультиоблачную стратегию, при этом 87% компаний из этого числа используют модель гибридной облачной инфраструктуры. 85% предприятий согласны с тем, что гибридное облако является «идеальной» операционной моделью для ИТ, а 61% респондентов считают развертывание мобильных приложений в облаках необходимой мерой.

Следующим этапом, как полагают исследователи, будет построение эффективной системы управления, за счет использования соответствующего программного обеспечения и технологий, включая решения для контроля доступа к данным, мониторинга сети, управления метаданными и пр. Для решения этой задачи будут широко применяться технологии искусственного интеллекта. В то же время, отмечается, что поиск и внедрение такого управляющего решения — задача не из легких. Эксперты Deloitte советуют компаниям основательно подумать о том, какие ресурсы управления облаком необходимы для поддержки базовых бизнес-приложений, например, удаленных рабочих инфраструктур и организации совместных рабочих сред. При этом выбирать инструменты, исходя из конкретных задач, поскольку действительно универсальных решений в данном направлении, пока, фактически, не существует.

HPE так же наблюдает данный тренд и уже сейчас готова предложить инструмент для связки частного облака с публичным. Таким инструментом является HPE GreenLake HibridCloud platform. С помощью удобного интерфейса пользователь может легко перемещать данные между частным и публичным облаками, а также сравнивать стоимости владения, например, виртуальной машиной в данных облаках и уже на основании этого принимать решение о миграции. Все это позволяет эффективно распределять нагрузку и вести взвешенную финансовую политику внутри организации.

Также эксперты Deloitte отмечают, что при реализации мультиоблачных стратегий особое внимание стоит уделить вопросам кибербезопасности, поскольку за время пандемии активизировались хакеры, и резко выросло число кибератак, при этом защищать гибридные и мультиоблачные платформы обычно сложнее, чем локальную инфраструктуру.

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