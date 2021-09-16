Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года

Компания Accenture представила результаты исследования рынка облачных технологий, впервые проведенного в России. Согласно полученным данным, облака получили широкое распространение среди отечественных компаний. Более 50% респондентов отмечают проникновение cloud-технологий в классические бизнес- и ИТ-приложения: более 40% используют облака для работы CRM, ERP, платежных шлюзов, BI и ПО для закупок.

В рамках исследования «Потенциал облачных технологий в России» было опрошено 130 компаний из промышленного сектора, ретейла, FMCG, телекоммуникаций, финансового сектора и других отраслей.

Более 70% респондентов отмечает, что использование облаков положительно влияет на бизнес их компании, эффективность труда сотрудников и характер работы. При этом cloud-технологии массово не воспринимаются как ключевой элемент цифровой трансформации: такого мнения придерживается менее 50%. Большинство же (68%) рассматривают облака как возможность экономии средств.

«Рынок облачных услуг в России характеризуется достаточно простым профилем потребления: основной акцент делается на стремлении сэкономить за счет сокращения затрат на инфраструктуру в формате IaaS. Большинству пользователей достаточно довольствоваться эффектом снижения затрат без раскрытия полного потенциала продвинутых возможностей облаков», - отметила управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева.

Лишь 32% компаний используют облака более 5 лет, 47% начали работать с ними только в последние 3-5 лет. Скорость перехода к облакам снижается из-за ряда опасений: сложности бизнес-изменений, требований к информационной безопасности, необходимости соответствовать законодательству и вопросов защиты данных.

Более 42% компаний ожидают сложности изменений в бизнесе при облачной трансформации. Более 41% видят риски с точки зрения информационной безопасности. При этом 97% респондентов ожидают, что требования к суверенитету данных станут строже, 67% обеспокоены сохранностью данных при выборе публичного провайдера.

Гибридное облако (модель совместного использования платформ частного и публичного облаков) сегодня – инструмент преодоления вызовов в обеспечении суверенитета данных. Интересно, что российские компании используют гибридное облако российских же игроков. В опросе лидируют сервисы «Яндекс» (58%) и Mail.ru (43,3%). Также в первую пятерку входят Microsoft Azure (39%), AWS (28%) и Google Cloud (22%).

Большинство респондентов готовы рассматривать российских провайдеров для перехода в облако при обеспечении гибкости и масштабируемости уровня международных игроков. Более 70% отметили преимущества российских облачных провайдеров в разделах «клиентский опыт», «суверенитет данных» и «доверие».

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Благодаря облакам 96% компаний уже сократили затраты на ИТ. В среднем показатель сокращения затрат составил 7,9%. При этом 83% респондентов считают облака компонентом гибкости и расширенных возможностей, а 73% полагают, что cloud-технологии помогают снижать риски и преодолевать неопределенности на рынке.

Большинство опрошенных компаний отмечает рост финансовых показателей при переходе на облачную модель. Сервисы IaaS приводят к сокращению затрат, тогда как SaaS больше влияет на повышение доходности: тот и другой эффект отметили более 40% респондентов.

«Остается стереотипом ориентация только на снижение затрат при использовании IaaS и PaaS услуг как начального уровня облачных возможностей. Использование SaaS-решений зачастую необходимо дорабатывать, развивать самостоятельно в составе комплексных бизнес-продуктов, что является более творческой в адаптации к нашей действительности и требующей вложения ресурсов задачей. Однако SaaS обеспечивает большую гибкость и предоставляет широкие возможности для получения выгод как для клиентов, так и для поставщиков. Для дальнейшего роста важно делать шаги к более осознанному облачному потреблению уже сегодня», - подчеркивает Мария Григорьева.

По данным Accenture, на российском рынке ожидаемый рост затрат на облака в период до 2024 года в среднем составит 5,3%. Около половины опрошенных (49%) планируют увеличить расходы на облака в указанный период на 6 и более процентов.

По словам Марии Григорьевой, в России почти каждая организация приняла тот или иной тип облака за последнее десятилетие. Результаты впечатляют: почти три четверти добились экономии в среднем до 10%, но всего 12-15% компаний не останавливаются только на миграции в облако. Они рассматривают облака как среду возможностей для достижения гибкости бизнеса на турбулентном рынке, отмечают в Accenture.

«Использование облачных технологий для масштабирования бизнеса предоставляет возможности создания конкурентного преимущества и начать переход для развития ИТ будущего. Облачные технологии сегодня получают новый импульс использования в решениях класса ИИ- и ML-инструментов, платформ для развертывания интернета вещей, а также продвинутых аналитических инструментов», - отмечает Мария Григорьева.