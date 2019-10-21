«Росэлектроника» испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара

Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака – DBS» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно прошел испытания на территории международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II.

В ходе испытаний представителям аэропорта была продемонстрирована работа комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте – 30-40 м от земли. В соответствии с заявленными техническими характеристиками оборудование в автоматическом режиме обнаружило БПЛА на расстоянии 1,5 км, идентифицировало объект как несанкционированный, произвело блокировку канала связи и навигации, после чего беспилотник не смог продолжить полет по заданному курсу и вернулся в точку старта.

«Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики. Благодаря используемым в нашем комплексе алгоритмам обнаружения БПЛА, система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов», – отметил первый заместитель генерального директора НПП «Алмаз» Михаил Апин.

«Атака – DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.