Сбербанк объединяет подписки на отдельные сервисы и услуги внутри подписок семейства «СберПрайм»

Сбербанк объединяет подписки на отдельные сервисы и услуги внутри подписок семейства «СберПрайм». Больше не нужно платить по-отдельности, а можно пользоваться сервисами и услугами внутри одной подписки «СберПрайм», а еще – множеством других привилегий. С 1 августа 2024 г. условия по подпискам СберПрайм улучшаются — повышается лимит на платежи и переводы, а стоимость самой подписки при этом не меняется. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если раньше владельцы «СберПрайм» могли переводить в месяц без комиссии до 200 тыс., то сейчас могут до 500 тыс., а со «СберПрайм+» лимит увеличивается с 500 тыс. до 1 млн. В стоимость подписки, как и прежде, включены и другие привилегии: бесплатное обслуживание «СберКарты», бесплатные уведомления, пять категорий кешбэка бонусами «Спасибо», доступ к базе фильмов в онлайн-кинотеатре Okko, к музыке и подкастам в Hi-Fi стриминге «Звук», повышенные бонусы у партнеров («Купер», «Мегамаркет», «Самокат»).

Оформляя подписку «СберПрайм» за 199 руб. в месяц или «СберПрайм+» за 399 руб., клиентам, например, больше не придется покупать отдельную подписку «+600 тыс. на платежи и переводы» за 599 руб. Таким образом, за меньшие деньги они не только получают ту же услугу, что и раньше, но и множество других возможностей.