МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и высоким качеством изображения с диагоналями 24" 32" 43" 50" 55" 65" по цене от 8490 руб. до 43990 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телевизоры KION SMART TV характеризуются реалистичной цветопередачей, объемным звучанием, широкими углами обзора и высоким разрешением дисплея. Телевизоры работают на базе 4- ядерного процессора под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой KION и поддерживают установку дополнительных приложений.

Модели получили до 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Управлять функциями ТВ можно с помощью удобного пульта с поддержкой голосового ввода. Телевизор работает в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, позволяющими использовать телевизор при отсутствии доступа к интернету. В телевизор могут быть установлены CAM-модули кабельного и спутникового домашнего ТВ от МТС. Для доступа к сети может быть использован встроенный модуль Wi-Fi. Для подключения игровых консолей и медиаприставок предусмотрено два разъема HDMI.

KION Smart TV

Жидкокристаллический экран телевизора, подсветка дисплея Direct LED обеспечивает высокую контрастность изображения и реалистичную цветопередачу. Характеристики картинки не искажаются при изменении положения пользователя благодаря углам обзора в 170 градусов.

Устройство поддерживает стереозвук на базе двух динамиков общей мощностью до 20 Вт, усиленных технологией Dolby Digital. Реализована адаптивная громкость: она выравнивается автоматически при переключении каналов или воспроизведении рекламы.

В подарок к устройству идет годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION, включающая сотни ТВ-каналов, фильмов и сериалов в HD и 4K. Доступно подключение детского профиля для безопасной навигации юных пользователей в сети, а также приятные дополнения от МТС. Пользоваться сервисом можно на пяти устройствах (включая мобильные телефоны и планшеты) под одной учетной записью.

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Телевизоры KION Smart TV поступят в продажу в октябре 2022 г. и будут доступны для покупки в рассрочку и по программе подписки. В онлайн-магазине МТС до 26 сентября 2022 г. открыт предзаказ устройств. Покупатели, оформившие предварительный заказ, получают кэшбек в размере 30% от стоимости телевизоров – кэшбек можно потратить на оплату мобильной связи, покупку товаров в магазинах МТС и др.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.