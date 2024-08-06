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Онлайн-кинотеатр KION запустил новые фильтры для поиска контента на платформе по рейтингам и бесплатному доступу

KION добавил возможность фильтровать контент по рейтингу сразу трех баз данных одновременно – рейтингам KION, КП и iMDB. По каждому из рейтингов приведена шкала от 0 до 10. Для фильтрации контента по этому признаку пользователю необходимо установить диапазон оценок, в котором он хотел бы выбрать фильм или сериал для просмотра. В подборку попадут те тайтлы, которые одновременно удовлетворяют диапазону всех трех рейтингов. При этом фильтровать контент также можно и по каждому рейтингу отдельно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также пользователям KION стал доступен выбор бесплатного контента, который доступен пользователю даже при отсутствии подписки, и контента, который входит в подписку. Это позволит пользователю легче ориентироваться в библиотеке контента и выбирать фильмы и сериала только из числа контента, который доступен ему по подписке, и сразу же начать просмотр.

Фильтры – это инструмент для поиска фильмов и сериалов, который позволяет сортировать весь доступный в обширном каталоге KION контент по различным критериям. Ранее на KION уже были доступны фильтры «Жанры», «Год выхода», «Страны», а также «Фильмы» и «Сериалы».

Новая функциональность уже доступна всем пользователям KION на мобильных устройствах Android и iOS.

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