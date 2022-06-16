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Цифровой детокс отменяется: МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на Яровом

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, «разогнала» мобильный интернет для отдыхающих на курорте Яровое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь многочисленные гости курорта смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке курорта. Скорости мобильного интернета выросли на всей территории здравницы: от пляжно-развлекательных комплексов «Причал 22» и «Причал 42» до санаториев «Яровое» и «Химик». Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны.

«Яровое – самое популярное озеро Сибири. Прошлым летом его посетили 120 тыс. человек, в основном это были жители соседних регионов – Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омских областей. Поэтому мы не просто увеличили скорости интернета на смартфонах десятков тысяч отдыхающих, но подготовили почву для дальнейшего качественного улучшения инфраструктуры, что в свою очередь, повышает безопасность, улучшает комфорт курорт», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Бизнес

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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