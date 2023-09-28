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Исследование Big Data МТС: россияне стали чаще менять смартфоны

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что в 2023 г. российские пользователи смартфонов стали чаще обновлять свои гаджеты. За первые девять месяцев 2023 г. частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев – до одного года и пяти месяцев, в первую очередь из-за появления новых китайских брендов. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав зарегистрированные в сети МТС смартфоны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Частота обновления смартфонов увеличивается в последние два года. К примеру, за первые девять месяцев 2021 г. она составил два года и один месяц, а в 2022 г. – один год и 10 месяцев.

Аналитики Big Data МТС связывают эту тенденцию с расширением ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в частности среди китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству смартфонов – за девять месяцев этого года их доля в мобильной сети увеличилась почти на 10%. Наибольший прирост пользователей c января по сентябрь был зафиксирован у бренда Realme – его доля увеличилась на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Также в топ-3 бренды Tecno и Apple, доля которых увеличилась на 2% и 1,5%. Самый высокий отток пользователей у бренда Samsung – почти 3%.

Высокий спрос на китайские смартфоны подтверждают и данные по продажам: совокупная доля китайских смартфонов за первые девять месяцев этого года составляет 80% в штуках от всех продаж смартфонов на российском рынке.

Проникновение на российский рынок новых китайских марок смартфонов размыло лояльность пользователей к определенным брендам. В 2023 г. россияне стали чаще менять бренды смартфонов при переходе на новые устройства – только 30% пользователей сохранили приверженность по сравнению с 34% год назад.

В то же время обладатели смартфонов Apple остаются самыми верными поклонникам к своему бренду: 67% пользователей Apple обновили устройства на более современные модели, остальные – поменяли бренд. Например, у Xiaomi показатель лояльности к бренду составил 41%, у Samsung – 35%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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