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МТС Экосистема МТС Защитник
Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
|Бийчук Андрей 50 6
|Кабанов Марат 94 4
|Галактионова Инесса 122 3
|Тиунов Леонид 54 3
|Экшенгер Наталья 86 2
|Белов Андрей 138 2
|Пахомов Александр 147 2
|Быков Алексей 94 2
|Зимин Константин 106 2
|Неустроев Прокопий 82 2
|Сальникова Евгения 30 1
|Кожарин Андрей 30 1
|Орловский Виктор 408 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Киселев Сергей 70 1
|Егошин Сергей 120 1
|Сысоева Евгения 131 1
|Кайгородова Оксана 110 1
|Шитова Татьяна 8 1
|Голуб Василий 43 1
|Фомин Павел 61 1
|Дорошова Жанна 42 1
|Ермилова Татьяна 1 1
|Михайлова Анастасия 62 1
|Чернобровина Анастасия 1 1
|Синюгин Михаил 55 1
|Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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