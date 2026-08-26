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МТС Экосистема МТС Защитник

Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой  мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2026 МТС и «Авито: 70% татарстанцев используют ИИ-технологии для защиты в цифровой среде 1
20.08.2026 «МТС Защитник» стал находить и блокировать мошеннические звонки в два раза быстрее 1
15.07.2026 Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков 1
13.07.2026 Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками 1
13.07.2026 Новосибирцы попали в топ-5 популярных мишеней телефонных мошенников 1
08.07.2026 Санкт-Петербург — третий в стране по числу нежелательных звонков 1
08.07.2026 Аналитика МТС: 26% от всех нежелательных звонков по России приходится на 5 регионов 1
06.07.2026 Аналитика МТС: мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб 1
08.05.2026 Мошенники в Тюменской области стали чаще использовать сложные схемы обмана 1
07.05.2026 Мошенники стали чаще использовать схему с получением доставки на Южном Урале 1
29.04.2026 Аналитики МТС: в России число спам-звонков от школ вокала выросло в два раза 1
24.04.2026 Мошенники в Хабаровском крае стали чаще использовать многоступенчатые схемы с предложениями «дохода» 1
21.04.2026 Мошенники «ловят» жителей Хакасии на предложении дополнительного дохода 1
20.04.2026 Мошенники стали чаще атаковать астраханцев серией звонков 1
17.04.2026 Мошенники в Омске стали чаще использовать сложные схемы обмана 1
15.04.2026 Телефонные мошенники перешли к многоступенчатым схемам обмана кировчан 1
15.04.2026 Шесть из десяти атак телефонных мошенников нацелены на пермяков старше 65 лет 1
15.04.2026 Мошенники стали чаще предлагать жителям Бурятии «доход» по многоступенчатой схеме 1
15.04.2026 Мошенники стали чаще предлагать иркутянам «доход» по многоступенчатой схеме 1
15.04.2026 Мошенники стали чаще предлагать якутянам «доход» по многоступенчатой схеме 1
14.04.2026 МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в Нижегородской области 1
13.04.2026 Мошенники в 18 раз больше начали использовать сложные схемы с поочередными звонками татарстанцам 1
09.04.2026 Аналитика МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками 1
20.03.2026 Аналитики МТС: мошенники чаще всего звонят россиянам в пятницу 1
06.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для татарстанцев 1
05.03.2026 Приморцы могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности 1
04.03.2026 Жителям Алтая расскажут, как защититься от кибермошенников 1
04.03.2026 Новосибирцам расскажут, как защититься от кибермошенников 1
04.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Хабаровского края 1
04.03.2026 Якутяне могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности от МТС 1
04.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки 1
04.03.2026 Иркутяне могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности от МТС 1
03.03.2026 МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода 1
03.03.2026 МТС запускает для кировчан бесплатный курс по кибербезопасности 1
03.03.2026 МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности 1
15.08.2025 Почти 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Хакасии 1
13.08.2025 МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами 1
24.03.2025 Казань вошла в топ-5 по количеству звонков от мошенников 1
26.02.2025 Петербуржцев защитили от 216 млн спам-звонков в 2024 году 1
17.05.2024 Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 45
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 5
МегаФон 10857 1
Yandex - Яндекс 9302 1
Telegram Group 2971 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 440 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 223 1
Google LLC 12748 1
МТС Авто - МТС АйКар 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1720 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 38 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6583 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 37
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4493 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9589 15
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 388 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2678 10
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 127 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5291 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 7
Оповещение и уведомление - Notification 6046 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3613 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29804 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2904 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 3
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Быков Алексей 94 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 4
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 5
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