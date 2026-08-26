Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.