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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала продажи планшетов в России в 2020 г. Объем рынка достиг 2,5 млн штук и порядка 41,4 млрд руб., что больше на 4% в штуках и 26% в деньгах относительно 2019 г. Продажи категории впервые с 2014 г. показали рост в количественном выражении. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на планшеты увеличился на 19% в штуках и 45% в деньгах.

Планшеты стали одними наиболее востребованных технических товаров в 2020 г., россияне выбирали девайсы в качестве дополнительного экрана для дистанционной работы, учебных задач, просмотра видео, общения и мобильных игр. Средний чек по итогам года увеличился примерно на 20% до 16,5 тыс. руб., на что влияет повышенный интерес к девайсам из среднего и верхнего ценовых диапазонов, в которые инвестируют на длительный срок и хотят получить устройство с большим качественным экраном, высокой производительностью и широким функционалом, который достигается в том числе за счет поддержки дополнительных аксессуаров, например, клавиатуры, стилуса и др.

Лидерство в штучных продажах на российском рынке третий год подряд удерживает Huawei. В топ-3 наиболее популярных производителей кроме китайского бренда вошли также Samsung и Apple. Компания Apple укрепляет позиции и остается на первом месте по выручке. Самыми продаваемыми моделями в России стали Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019), Huawei MediaPad T3 10, Huawei MediaPad T3 8.0, Apple iPad 10.2" Wi-Fi (2019).

Рост потребляемого контента сказывается на популярности планшетов с большим экраном. Модели более 10 дюймов впервые достигли половины штучных продаж, пять лет назад они занимали только 20%. В деньгах на них приходится три четверти рынка. Количество приобретаемых планшетов с диагональю до 7 дюймов продолжает снижаться (с трети продаж в 2019 г. доля снизилась до четверти в 2020 г.), на это влияет расширение ассортимента смартфонов с экраном от 6 до 7 дюймов. Такие мобильные устройства производительнее и функциональнее планшетов, а их доля в штуках за год увеличилась на 20 п.п. и достигла 70%. Так, Samsung Galaxy A51 – самый продаваемый смартфон года в России оснащен экраном 6,5 дюймов. Увеличивается также выбор смартфонов со складным дисплеем. Сегмент небольших планшетов 7-8 дюймов становится скорее нишевым и востребован как девайс для задач, не требующих высокой производительности, как первое устройств для детей, или для использования в рамках определенного сценария, например, в качестве навигатора, помощника для продавца, курьера, работника склада и др.

Среди ценовых сегментов спрос снизился только на модели до 7 тыс. руб. Спрос на более дорогие модели способствует повышенной динамике планшетов с объемом встроенной памяти от 32 ГБ, на которые пришлось 55% рынка в количественном выражении, а также увеличению доли до 50% устройств с поддержкой стандарта связи 4G (четверть проданных девайсов поддерживают подключение к интернету только по Wi-Fi).

«Пандемия оказала позитивное влияние на рынок планшетов, из-за перехода многих процессов в онлайн у россиян возникла потребность в еще одном или нескольких девайсах для себя или семьи с подключением к интернету. Некоторые пользователи для своих задач выбрали планшеты, которые можно назвать относительно доступным и мобильным инструментом с крупным сенсорным дисплеем, а некоторые модели, представленные на рынке, даже сопоставимы по мощности с ноутбуками. Один из ключевых трендов – потребители подходят к покупке рационально и инвестируют на перспективу, выбирая наиболее качественные и технологичные решения. В 2021 г. мы ожидаем, что продажи категории окажутся сопоставимы с прошлым годом», — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

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