Россияне начали сметать с полок дорогие смартфоны

Интерес россиян к покупке смартфонов дороже 50 тыс. руб. увеличился на 40% в количественном выражении и на 45% в денежном по сравнению с 2019 г., согласно отчету группы «М.Видео-Эльдорадо» за январь-август 2020 г. Доля продаж флагманских смартфонов достигла 30% в деньгах и 7% в штуках. Российский рынок смартфонов начал медленно оживать.

Уж если смартфон, то дорогой

В России резко вырос спрос на флагманские смартфоны. 1,4 млн россиян купили с января по август 2020 г. смартфоны ценой более 50 тыс. руб. сообщила CNews пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо».

К отличительным особенностям флагманских моделей смартфонов относится высокая производительность, безрамочный экран с диагональю 6-6,9 дюймов, до пяти задних камер для видео и фотосъемки, большой объём встроенной памяти (до 512 Гб), емкость аккумулятора преимущественно от 4000 мАч, качественная сборка и надежные материалы (керамика, стекло, сплавы алюминия и другие металлы).

Доля проданных смартфонов из верхнего ценового диапазона в штуках по итогам восьми месяцев 2020 г. достигла 30% в деньгах и 7% в штуках. Интерес к ним у россиян увеличился на 40% в количественном выражении и 45% в денежном к аналогичному периоду 2019 г.

Представители компании объясняют это долгосрочным характером спроса, расширением ассортимента, в том числе от ведущих китайских брендов, распространением кредитных продуктов и программ трейд-ин. В торговых точках «М.Видео» флагманы занимают порядка 15% в штуках и 43% в деньгах.

Причины любви к дорогим смартфонам

«Коммерсант» пишет, что возросший спрос на дорогие смартфоны эксперты и участники рынка объясняют наличием свободных средств у потребителей, не поехавших в отпуск из-за пандемии, а также отложенным спросом после периода самоизоляции в летние месяцы. Кроме того, флагманские смартфоны, цена которых раньше раньше была ниже 50 тыс. руб., теперь стоят дороже из-за роста курса валют весной 2020 г.

Интерес россиян к покупке смартфонов дороже 50 тыс. руб. увеличился на 40% в количественном выражении и на 45% в денежном

Ранее по итогам годового отчета за 2019 г. «М.Видео-Эльдорадо» отмечала, что смартфоны являются самым продаваемым продуктом внутри сегмента телеком-продукции. В 2020 г. представители компании отметили возросшее желание покупателей заменить устаревшие смартфоны на более производительные, которые смогут эффективно решать повседневные задачи.

Средний чек по итогам восьми месяцев на российском рынке вырос на 6% до 16,9 тыс. руб., рублей, на что повлиял растущий интерес к моделям от 50 тыс. руб. В целом, с 2017 г. интерес к дорогим смартфонам вырос вдвое как в натуральном выражении, так и в денежном.

«До конца 2020 г. доля устройств из верхнего ценового диапазона может прирасти еще за счет появления новинок от ведущих брендов и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда смартфонов со складным экраном», — отмечает руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Повышенным спросом у потребителей за восемь месяцев 2020 г. также пользовались смартфоны стоимостью от 10 до 15 тыс. руб. – позитивная динамика составила 15% как в штуках, так и в деньгах.

Какие модели сейчас пользуются спросом

По данным «М.Видео-Эльдорадо» смартфоны китайских брендов занимают около 60% штучных продаж на всем российском рынке. Что касается флагманов, кроме Huawei и OPPO, модели от 50 тыс. руб. сейчас также предлагают Honor, Xiaomi, vivo и Realme. В общей сложности такие девайсы предлагают покупателям сейчас более 15 брендов.

Лидерами в сегменте смартфонов стоимостью более 50 тыс. руб. остаются Apple и Samsung, на которые приходится подавляющее большинство продаж.

В число самых популярных флагманов по итогам восьми месяцев 2020 г. в штучных продажах вошли семь устройств от Apple (преимущественно актуальной линейки iPhone 11) и три модели от Samsung. Среди всех ценовых сегментов в десятке бестселлеров оказались четыре модели Samsung и Honor, а также по одному от Xiaomi и Apple.

Российский рынок медленно оживает

Отечественный мобильный рынок испытал на себе последствия пандемии коронавируса и режима самоизоляции. CNews писал, что продажи смартфонов по II квартале 2020 г. по всей России, согласно статистике IDC, обрушились более чем на 11%, а в денежном эквиваленте – и вовсе на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Лидером по количеству проданных смартфонов в России стала Samsung, обогнав китайскую Honor.

Однако аналитики предсказывали оживление рынка в III квартале 2020 г. Цифры «М.Видео-Эльдорадо» также указывают, что в июне 2020 г. российский рынок смартфонов вернулся к интенсивному росту после снижения спроса в апреле. В июне 2020 г. позитивная динамика составила 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с 2019 г., объём продаж оказался выше, чем в марте 2020 г., до введения карантинных мер. По итогам первого полугодия в России спрос на смартфоны увеличился на 5% в штуках и 7,5% в деньгах. В группе «М.Видео-Эльдорадо» штучные продажи показали в январе-июне рост быстрее рынка почти в семь раз. По итогам восьми месяцев 2020 г. продажи смартфонов увеличились на 6,5% в штуках и 13% в деньгах, до 20,2 млн штук и 342 млрд руб.