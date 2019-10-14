Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: флагманские смартфоны ускоряют рост

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 г. Россияне приобрели около 22 млн девайсов на сумму порядка 350 млрд руб., что больше на 4% в штуках и 11% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена на смартфоны на рынке составляет около 16 тыс. руб. Спрос на флагманские смартфоны растет быстрее, чем на девайсы из других ценовых диапазонов. В сегменте от 50 тыс. руб. самыми популярными являются iPhone XR и XS, а также Samsung S10 и S10 Plus.

Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона от 50 тыс. руб. год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах. Доля таких смартфонов в денежном выражении достигла рекордной четверти рынка, в штуках составляет порядка 6%. Ключевыми новинками третьего квартала в этом сегменте стала новая линейка iPhone, появившаяся в продаже 20 сентября. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи iPhone 11 вчетверо превысили спрос на модель прошлого года iPhone XS. Около 60% заказов пришлось на iPhone 11 Pro. В дальнейшем в течение недели спрос на новинки был более чем вдвое выше, чем на модели прошлого года.

«Покупатели предпочитают инвестировать денежные средства в более производительные, технически совершенные модели, которые сделают жизнь удобнее и удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые», – сказал руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Динамика продаж группы «М.Видео-Эльдорадо» в категории смартфонов по итогам января-сентября 2019 г. оказалась в четыре раза выше рыночной в штуках и вдвое выше в деньгах.

Увеличение спроса на флагманские модели и смартфоны стоимость от 10 до 20 тыс. руб. (на них приходится около трети продаж в штуках и деньгах) способствует распространению новых технологий и больших экранов. Так, в штуках доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 93%, две SIM-карты поддерживают 90% устройств, а доля девайсов с диагональю от пяти дюймов превысила 75%.

Среди производителей лидерство продолжает удерживать компания Samsung с рыночной долей около 30%. На втором месте располагается бренд Honor. В совокупности Honor и Huawei занимают треть рынка. Третье место в рейтинге самых востребованных брендов занимает компания Apple. Доля пяти ведущих производителей Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi уже превысила 80% рынка в натуральном выражении и 90% в денежном, а на основных китайских игроков Honor, Huawei, Xiaomi приходится чуть менее 45% в штуках и 35% в деньгах.

В топ-5 самых продаваемых смартфонов по итогам третьего квартала вошли только устройства Samsung и Honor: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.