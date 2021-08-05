Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP c изогнутым 29-дюймовым экраном

Acer представила монитор Nitro EI292CURPbmiipx. Широкоформатный монитор с изогнутым 29-дюймовым экраном, наверняка, понравится геймерам, которые хотят настоящего эффекта присутствия в играх и при просмотре фильмов. Монитор поддерживает режимы PiP и PbP («картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой») для удобства работы с приложениями без необходимости постоянно переключаться между окнами. Также Nitro EI292CURP отличается высокой производительностью и простотой настройки благодаря фирменному экранному виджету Acer Display Widget.

Главный элемент Nitro EI292CURP — это его большой 29-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9. Благодаря технологии ZeroFrame и изогнутой конструкции с курватурой 1200R пользователя ничего не будет отвлекать от работы или развлечений. Усиливают этот эффект общая сдержанность дизайна и строгий чёрный цвет всех деталей конструкции. Минималистичная стойка позволяет наклонять экран (угол наклона от -5 до 15 градусов), чтобы добиться максимально удобного положения, а встроенные 2-ваттные динамики легко заменят колонки. Также Nitro EI292CURP оборудован сразу двумя портами HDMI (1.4 и 2.0) и разъёмом DisplayPort для подключения к ПК.

Экран монитора поддерживает внушительное разрешение 2560х1080 пикселей, что позволяет добиться высокой чёткости картинки, – и это при впечатляюще большой диагонали. Матрица VA, широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также качественная цветопередача с 85-процентным охватом гаммы NTSC гарантируют отличное изображение. Модель поддерживает технологию HDR 10 и отличается высокими уровнями максимальной яркости (250 кд/м2) и контрастности, что позволяет сохранить детализацию даже в особо ярких или тёмных участках изображения. При желании пользователь может почти мгновенно изменить любые настройки монитора благодаря фирменному экранному виджету Acer Display Widget.

Сдержанный дизайн Nitro EI292CURP не может скрыть свою геймерскую сущность. Монитор отличается высокой производительностью и отлично подходит для современных игр. Частота обновления в 100 Гц (в режиме разгона) и время отклика всего в 1 мс позволяют избавить картинку от размытости и устранить шлейфы за быстро движущимися объектами, что особенно важно в современных шутерах. Технология AMD Radeon FreeSync помогает сделать смену кадров на экране максимально плавной благодаря синхронизации частот обновления видеокарты и монитора.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP

Для заядлых геймеров вполне нормально проводить перед экраном монитора долгие часы, но, в итоге, это может негативно отразиться на их зрении. Чтобы избежать таких последствий, в Nitro EI292CURP предусмотрена поддержка нескольких полезных технологий: специальное покрытие экрана ComfyView устраняет блики, которые мешают сосредоточиться на игре; технология BlueLightShield минимизирует воздействие на зрение вредного излучения из синей части спектра света, но делает это без потери качества картинки; технология Flickerless снижает уровень мерцания экрана, которое может привести к усталости глаз; Low Dimming позволяет снизить максимальную яркость экрана в помещениях со слабым освещением и в вечернее время суток.

Игровой монитор Acer Nitro EI292CURP уже в продаже на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 24990 руб.