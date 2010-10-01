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Turtle Rock Studios
Left 4 Dead
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)



01.10.2010 Left 4 Dead: Sacrifice. Видео
29.09.2010 Left 4 Dead: Sacrifice появится 5 октября
15.12.2009 Первое дополнение для Left 4 Dead 2 весной
13.11.2009 Left 4 Dead 2 на "золоте"
04.11.2009 Демоверсия Left 4 Dead 2 доступна для всех
27.10.2009 Left 4 Dead 2: Подарочное, коллекционное и обычное издания в России
28.09.2009 Left 4 Dead 2 в России
23.09.2009 Left 4 Dead: Crash Course. Новая дата
07.09.2009 Новая кампания Left 4 Dead: Дата выхода
05.09.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты
05.08.2009 Новая кампания Left 4 Dead в сентябре
23.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты
03.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты
02.06.2009 Left 4 Dead 2 подтверждена
29.05.2009 Left 4 Dead 2 покажут на Е3?
28.03.2009 Left 4 Dead: 2,5 миллиона
12.02.2009 Left 4 Dead DLC будет бесплатным
06.02.2009 Left 4 Dead: Новости
14.11.2008 Left 4 Dead в печати
07.11.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
29.10.2008 Демоверсия Left 4 Dead на следующей неделе
21.10.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
08.10.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
26.09.2008 Left 4 Dead: Системные требования
25.08.2008 Left 4 Dead вновь задерживается
25.08.2008 Left 4 Dead: Видео
11.08.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
24.07.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
24.06.2008 Left 4 Dead в ноябре
27.05.2008 Left 4 Dead вновь откладывается
18.04.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
11.04.2008 "Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead
04.03.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
19.02.2008 Left 4 Dead не для PS3
17.01.2008 Left 4 Dead: Скриншоты
14.01.2008 Left 4 Dead откладывается
06.08.2007 Left 4 Dead откладывается
01.03.2007 Превью Left 4 Dead. Нас четверо, пока еще мы вместе
12.01.2007 Left 4 Dead.Скриншоты и концепт
11.01.2007 Left 4 Dead: видео

Публикаций - 60, упоминаний - 118

Turtle Rock Studios упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Valve Software 164 35
Акелла 838 6
Microsoft Corporation 21014 2
Sony 5561 1
EA - Electronic Arts 1253 1
THQ 289 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 10
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 299 6
Microsoft Points 28 3
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 107 2
Fallout 120 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 1
Epic Games Unreal Engine 273 1
Microsoft DirectX 591 1
Swarm 8 1
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 29 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 108 1
Google Earth - Google Планета Земля 447 1
Blizzard - Diablo Battle Chest 3 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 2
Россия - Российская федерация - РФ 82514 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 3
Северная Америка 2580 1
США - Лос-Анджелес 676 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 80 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
NPD Group 140 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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