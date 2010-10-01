Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Turtle Rock Studios
Left 4 Dead
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
Публикаций - 60, упоминаний - 118
Turtle Rock Studios упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Valve Software 164 35
|Акелла 838 6
|Microsoft Corporation 21014 2
|Sony 5561 1
|EA - Electronic Arts 1253 1
|THQ 289 1
|Россия - Российская федерация - РФ 82514 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 3
|Северная Америка 2580 1
|США - Лос-Анджелес 676 1
|США - Луизиана - Новый Орлеан 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru