«Мегафон» увеличил скорость интернета в смартфонах нижневартовцев

«Мегафон» запустил новое телеком-оборудование в шестом микрорайоне Нижневартовска. Современная инфраструктура поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения сразу в трех диапазонах, что обеспечит жителям и гостям «города нефтяников» широкий радиус распространения сигнала связи и комфортные скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Шестой микрорайон – один из первых в городе, появившийся во времена строительного бума на тюменском Севере в 80-е годы. Помимо высокоэтажной жилой застройки здесь расположено множество социальных объектов, ожидается ввод в эксплуатацию современного многопрофильного медицинского центра окружного значения. В учреждении, по данным региональных властей, будут работать около 2,5 тыс. сотрудников, а медицинские услуги смогут получать не только жители Нижневартовска, но и близлежащих территорий.

Новое телеком-оборудование, установленное связистами, работает в трех диапазонах LTE: низкочастотный позволяет улучшить проникновение сигнала внутрь зданий, полностью закрыть «белые пятна» в покрытии, снять нагрузку с близлежащих базовых станций, а два высокочастотных обеспечивают скорость передачи данных до 150 Мбит/с.

«Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры, деловой центр региона. Только за последний год объем передачи данных здесь увеличился на 18%. В этом году наши специалисты ввели новый телеком-объект в промышленной зоне железнодорожной станции «Нижневартовск-2», а также планомерно работали над увеличением емкости сети и расширением зоны покрытия сетью четвертого поколения во всех микрорайонах города», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «Мегафона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

По результатам замеров, сделанных инженерами компании, после расширения инфраструктуры скорость 4G в жилых кварталах выросла более чем на 60%. Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть средний показатель достигает 90 Мбит/с. Это дает жителям и гостям «города нефтяников» максимальные возможности и комфорт при использовании мобильных цифровых сервисов.

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За первый месяц работы оборудования трафик в 6 микрорайоне вырос на 20%. Также абоненты «Мегафона» стали на 15% чаще использовать голосовые вызовы в VoLTE – технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

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«Мегафон» – всероссийский оператор. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.