«Яндекс» добавил новую возможность передавать информацию для карточек врачей в поиске

Теперь клиники могут добавлять профили работающих у них докторов в поиск «Яндекса» с помощью обычных таблиц Excel-формата. Этот способ удобнее и проще для медцентров с небольшим штатом и не требует специальных технических навыков — достаточно просто скачать шаблон таблицы на компьютер, заполнить ее и загрузить в «Вебмастер». Целиком инструкция опубликована в блоге «Вебмастера».

Ранее загрузка данных для профилей врачей в Поиске была возможна только через YML-фиды.

Алгоритмы «Яндекса» помогают пользователям находить и выбирать докторов определённой специальности более 2,5 млн раз в сутки. В ответ на такой запрос поисковая система формирует подборку карточек практикующих врачей с данными о каждом. Прежде чем сделать выбор и записаться на прием к конкретному доктору, пользователи изучают по этим карточкам квалификацию специалистов, их опыт, стоимость консультаций, а также отзывы пациентов.