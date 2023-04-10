В «Добре Mail.ru» заработала система быстрых платежей

Пользователям сервиса благотворительности «Добро Mail.ru» стал доступен новый способ оплаты — система быстрых платежей (СБП). Этот способ позволяет быстро, в несколько кликов, совершить пожертвование на сайте, отсканировав QR-код на экране или перейдя в приложение для оплаты с мобильного телефона. Новая функциональность стала доступна благодаря интеграции в «Добро Mail.ru» платежного окна VK Pay.

Для того, чтобы совершить пожертвование в благотворительный фонд, нужно: выбрать любой проект по сбору средств на «Добре Mail.ru»; выбрать из предложенного списка в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей (СБП); отсканировать QR-код с помощью камеры или в банковском приложении, если оплачиваете через компьютер или перейти по ссылке в приложение для оплаты, если вы с телефона; подтвердить пожертвование; получить письмо о платеже на почту.

«Добро Mail.ru» — сервис для благотворительности, созданный VK в 2013 г. Сервис помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Сейчас на платформе 240 фондов и более 3,3 тыс. успешно завершенных проектов по сбору помощи.

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Сервис «Добро Mail.ru» не берет комиссии за свою работу, а с 2019 г. пользователи «Добра Mail.ru», делающие пожертвования с помощью банковских карт, не платят никакой банковской комиссии за платеж. Эти расходы берет на себя РНКО «Деньги.мэйл.ру», благодаря чему пользователь переводит сумму, а фонд получает пожертвование в полном объеме.