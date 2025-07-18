Компания «Факт» завершила техническую оптимизацию платформы «Сантим»

Веб-интегратор «Факт» объявил о завершении очередного этапа технической оптимизации интернет-магазина компании «Сантим» — поставщика инженерной и интерьерной сантехники на территории России и стран СНГ. С 2018 г. команда интегратора не просто сопровождает проект, но помогает системно развивать собственную платформу электронной коммерции клиента, выступая технологическим партнёром в условиях, когда всё больше компаний стремятся снизить зависимость от маркетплейсов и выстраивать продажи по своим правилам.

В условиях высоких комиссий и нестабильных правил маркетплейсов всё больше компаний задумываются о развитии собственного направления электронной коммерции, отмечают в компании «Факт». Однако многие останавливаются перед вопросами: с чего начать, как поддерживать платформу, и возможно ли развивать онлайн-продажи без миллионных вложений и зависимости от внешних площадок.

Компания «Сантим» — один из примеров того, как это возможно. Более 18 лет она работает на рынке инженерной и интерьерной сантехники, поставляя продукцию под собственными торговыми марками CTM, Ondo, Roegen и Floe. В каталоге — свыше 3 тыс. наименований. Заказчики компании — клиенты по всей России и СНГ, и для их удобства в 2016 г. был запущен собственный интернет-магазин.

Сайт стал ключевым элементом клиентского сервиса: здесь можно выбрать, заказать, получить консультацию. Но, как и любая платформа, он требует системной работы. Уже в 2018 г. проект был передан в сопровождение веб-интегратору «Факт». С тех пор специалисты компании обеспечивают его стабильную работу, развитие и техническую поддержку.

Недавно в проекте была проведена поэтапная оптимизация. За годы эксплуатации (6–7 лет) скорость сайта начала снижаться: это влияло на пользовательский опыт и, как следствие, на продажи. Команда «Факта» предложила решение: вместо полной переделки платформы — провести технические аудиты, выявить узкие места и устранить их точечно.

В результате были оптимизированы формы, устранены дублирующие вызовы, внедрена «ленивая» подгрузка контента. Все изменения сначала тестировались, затем переносились на рабочий сайт, который стал работать быстрее и стабильнее. Кроме того, была доработана логика личного кабинета, адаптированная под реальные задачи бизнеса. В момент внешней атаки (DDoS) специалисты оперативно отреагировали, усилили защиту, реализовали блокировки и повысили отказоустойчивость ресурса.

Проект «Сантим» развивается системно, в партнёрстве. SEO-специалисты клиента взаимодействуют с технической командой «Факта», предложения внедряются осознанно и в срок. Всё это возможно благодаря прозрачной коммуникации, последовательности и пониманию приоритетов бизнеса.

«Уже 7 лет мы сопровождаем проект „Сантим“ — и за это время убедились: собственный eCommerce живёт, развивается и даёт бизнесу гораздо больше гибкости, чем работа через внешние площадки. Он позволяет выстраивать свои правила, адаптироваться к рынку и не зависеть от решений третьих сторон. Главное — работать с командой, которая говорит с бизнесом на одном языке», — сказала руководитель проекта со стороны веб-интегратора «Факт» Лариса Шамина.