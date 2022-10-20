«М.видео» запустила экотакси для вывоза старой техники на утилизацию

Группа «М.видео-Эльдорадо» в рамках развития циклической экономики запустила услугу экотакси для вывоза и передачи на утилизацию неисправной или ненужной техники. Вывоз можно заказать для крупногабаритных бытовых товаров, независимо от того, где они были приобретены. Сервис с подачей специального транспорта доступен в день обращения, в стоимость включён демонтаж и работа грузчиков. Компания уже отправила на переработку на лицензированные предприятия более 4,6 тыс. тонн электронных отходов, что сократило углеродный след России на 9 тыс. тонн.

Заказать экотакси можно на сайте «М.видео» с помощью чат-бота, указав слово «переработка», а также через контактный центр. После обращения с клиентом свяжется оператор для уточнения деталей заказа, даты и удобного временного интервала оказания услуги. Выезд возможен в день заказа услуги при оформлении до 12 часов дня или на следующий день. Стоимость фиксирована и составит 490 руб. за единицу утилизируемой техники. Пока услуга доступна для жителей Москвы и Московской области.

Для вывоза доступна крупногабаритная техника в любом состоянии и вне зависимости от того, где она была приобретена: холодильники, плиты, стиральные и посудомоечные машины, духовые шкафы, а также встраиваемая техника. Грузчики при необходимости демонтируют устройство, например, помогут отключить стиральную машину от воды и электричества, и сами погрузят его в машину. Услуги демонтажа не распространяются только на газовое оборудование.

Вся полученная от клиентов техника будет отправлена на предприятие по утилизации всех видов электронных и металлосодержащих отходов промышленную компанию «Вторалюминпродукт» для последующей экологичной переработки во вторсырье. Компания-партнёр, с которой сотрудничает ритейлер, имеет все необходимые лицензии на обращение с электронными отходами и успешно справляется с этой задачей уже много лет.

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В «М.видео» и «Эльдорадо» по-прежнему можно сдать устаревшую и ненужную крупногабаритную технику при доставке нового товара. Для этого клиенту необходимо добавить услугу «Вывоз техники ЭКО» в корзину при покупке техники на сайте. Клиенты также могут передать негабаритную ненужную технику на переработку в 836 розничных магазинах «М.видео» и «Эльдорадо», участвующих в программе переработки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и других городах. Во всех магазинах «М.видео» можно сдать отработанные батарейки в специальные боксы.

Руководитель отдела реализации экологических программ в рознице «М.видео-Эльдорадо» Оксана Платонова сказала: «С 2019 г. совместно с ассоциацией СКО «Электроника – утилизация» мы реализуем первую в России федеральную программу утилизации бытовой техники, электроники и батареек. В начале этого года мы провели исследование и выяснили, что почти 70% опрошенных россиян регулярно сдают или планируют сдавать технику на переработку. Как ведущий ритейлер и экологически ответственная компания мы стремимся не только совершенствовать собственные инициативы в рамках РОП, но и помочь российским потребителям нивелировать любые барьеры на пути к ответственному потреблению. В частности, упростить сдачу крупногабаритной техники на переработку, чтобы правильная и экологически безопасная утилизация стала доступной и единственно правильной альтернативой свалкам или захоронению. С 2019 г. наши покупатели передали на переработку почти 5 тыс. тонн электронных отходов. Рассчитываем, что новый удобный сервис экотакси позволит существенно снизить количество электронных отходов, наносящих урон окружающей среде».