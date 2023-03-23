Москва использует инновационный подход при взаимодействии с регулируемыми организациями

Москва переходит на цифровое взаимодействие с регулируемыми организациями (РО): теперь подать тарифные заявки, пройти экспертизу и получить тарифное решение можно в электронном виде с помощью информационно-аналитической системы «Тариф». Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«В 2020 г. мы начали цифровую трансформацию тарифного регулирования. За два года нам удалось полностью стандартизировать процедуры и автоматизировать процесс. Первыми получили возможность подавать заявки в электронном виде организации из сферы холодного водоснабжения и водоотведения. В 2021 г. этим способом воспользовались около 60% компаний, а уже в следующем году их доля выросла до 87%. В 2022 г. к системе подключились РО в сфере теплоснабжения. Проведенный по итогам тарифной кампании прошлого года опрос регулируемых организаций показал, что более 90% из них довольны электронным форматом и готовы рекомендовать его своим коллегам, которые все еще подают заявки на бумажном носителе», – сказала Мария Багреева.

Департамент постоянно поддерживает обратную связь с пользователями системы, для того чтобы сделать процесс еще более быстрым и комфортным. В 2022 г. в ИАС «Тариф» появилась возможность автоматического получения необходимых для установления тарифов сведений из информационных баз Росреестра, ФНС России, Единой информационной системы в сфере закупок: об имуществе и бухгалтерской отчетности регулируемых организаций, осуществляемых ими закупках. Это позволило существенно повысить качество данных и обеспечить предзаполнение тарифных заявок сведениями, необходимыми для расчета тарифов, в автоматическом режиме, пояснила министр.

Правительство Москвы планирует распространить электронный способ взаимодействия и на другие сферы тарифного регулирования: в 2023 г. – на горячее водоснабжение и электроэнергетику, в 2024 г. – на сферы транспорта и обращения с твердыми коммунальными отходами. Также в систему будет добавлена возможность подачи на утверждение инвестиционных и производственных программ.

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«Москва прошла сложный и долгий путь, и в этом году ИАС «Тариф» вводится в промышленную эксплуатацию. Понимая важность цифровой трансформации в сфере тарифного регулирования, Москва готова делиться опытом с другими регионами, показать, как работает наша система, и наметить дальнейшие шаги взаимодействия», – сказала Мария Багреева.

ИАС «Тариф» разработана Департаментом экономической политики и развития города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.