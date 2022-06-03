Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека»

Сервис по автоматическому подбору мер антикризисной поддержки бизнеса, работающий на сайте Центра поддержки экономики Москвы, разместили на платформе лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития города Москвы.

«В столице для максимального информирования предпринимателей о разработанных для них мерах поддержки создан уникальный сервис. Он вызвал высокий интерес в российских регионах, и по просьбам коллег мы разместили данные о ресурсе на платформе “Смартека”, которая тиражирует наиболее успешные региональные практики на всю Россию. Сервис содержит около 130 федеральных и городских мер поддержки и пользуется большой популярностью у московского бизнеса: ежедневно на сайт в поисках необходимой информации заходят более 1000 предпринимателей, которые с помощью пошагового алгоритма могут узнать, какие меры им доступны. С начала работы центра общее число посещений сайта превысило 100 тыс., из которых 75% приходится на страницы конкретных мер поддержки», – отмети министр.

Подбор необходимых мер осуществляется в несколько кликов: из выпадающего списка пользователю необходимо выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса или уточнить направление поддержки. Система автоматически покажет все доступные ему меры: налоговые льготы и отсрочки, освобождение и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления и другое.

По словам Кирилла Пуртова, федеральное Правительство и регионы активно внедряют необходимые бизнесу антикризисные меры, и оперативное доведение этой информации до потенциальных потребителей особенно важно. Москва готова делиться своим опытом в этом направлении. С помощью платформы «Смартека» успешно применяемые в столице практики смогут увидеть и в других российских регионах.

«Москва уже давно размещает свои лучшие практики на платформе «Смартека». Сегодня здесь представлены 944 практики 85 регионов России, в том числе 110 в профиле столицы – это 11,7% от их общего числа. Около 30 московских практик уже внедряется в других субъектах России», – добавил Кирилл Пуртов.

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Министр отметил, что наиболее популярными являются «Ежедневный мониторинг региональных ограничений и обязанностей для бизнеса, связанных с COVID-19», «Сборник «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых», «Портал поставщиков», «Единое хранилище данных», «Создание цифровой карьерной среды в университете».

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«“Смартека” – платформа для обмена лучшими региональными практиками, на которой можно представить свои успешные кейсы и взять на вооружение опыт коллег. Сервис по автоматическому подбору мер поддержки в Москве был опубликован на “Смартеке” и теперь доступен для тиражирования в регионах. Считаем его эффективным инструментом для поддержки бизнеса и рекомендуем коллегам изучить и реализовать проект в своих регионах», – отметил директор центра практик АСИ «Смартека» Илья Мамыкин.