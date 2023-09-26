Разделы

Техника Импортонезависимость
|

В Москве разработали инновационную технологию производства пластин из оксида галлия

Компания «Рокор» запустит массовое производство пластин из оксида галлия. Это отечественная разработка, которая призвана занять нишу полупроводниковых материалов самого современного, четвертого поколения. Потенциальными покупателями пластин являются все мировые производители электронных компонентных баз (ЭКБ). Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Выращивание кристаллов оксида галлия – одно из условий, необходимых для производства большинства электронных компонентных баз. Зарядки для электромобилей, солнечные батареи, чипы и микросхемы, платы, транзисторы и другие товары, для создания которых нужны полупроводники, подойдут для размещения пластин. Использование оксида галлия сегодня осложнено из-за необходимого для его создания тигля из иридия – металла редкого и дорогостоящего, что многократно увеличивает стоимость конечного продукта. Разработка исключает использование иридия и позволит в три – семь раз снизить производственную стоимость, а также снимет на мировом рынке ограничения по доступности и требуемому количеству материала», – сказал Владислав Овчинский.

Снятие ограничений, вызванных использованием иридия, позволит ускорить темпы внедрения зеленых технологий и нарастить производство наиболее современной микроэлектронной продукции. Сегодня на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвертого поколения, а данная разработка способна полностью его устранить.

Компания находится в финальной стадии подготовки к производству монокристаллических пластин оксида галлия. Области применения разработки крайне широкие – от военной промышленности и силовой электроники до возобновляемой энергии и фотоники. Сегодня цена одной 100-миллиметровой пластины японского производства примерно $6,4 тыс., в то время как прогнозируемая цена такой же отечественной пластины не превышает $3 тыс.

Уже прошли необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а для полноценного вывода товара на мировой рынок будет достаточно полутора лет. Технологическое оборудование, а также невозможность прямого повторения технологических режимов на этапе выращивания кристалла дает компании временное и технологическое конкурентное преимущество на ближайшие пять-восемь лет.

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами
поддержка ит-отрасли

***

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

В России создана облачная платформа умного строительства

Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще