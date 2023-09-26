В Москве разработали инновационную технологию производства пластин из оксида галлия

Компания «Рокор» запустит массовое производство пластин из оксида галлия. Это отечественная разработка, которая призвана занять нишу полупроводниковых материалов самого современного, четвертого поколения. Потенциальными покупателями пластин являются все мировые производители электронных компонентных баз (ЭКБ). Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Выращивание кристаллов оксида галлия – одно из условий, необходимых для производства большинства электронных компонентных баз. Зарядки для электромобилей, солнечные батареи, чипы и микросхемы, платы, транзисторы и другие товары, для создания которых нужны полупроводники, подойдут для размещения пластин. Использование оксида галлия сегодня осложнено из-за необходимого для его создания тигля из иридия – металла редкого и дорогостоящего, что многократно увеличивает стоимость конечного продукта. Разработка исключает использование иридия и позволит в три – семь раз снизить производственную стоимость, а также снимет на мировом рынке ограничения по доступности и требуемому количеству материала», – сказал Владислав Овчинский.

Снятие ограничений, вызванных использованием иридия, позволит ускорить темпы внедрения зеленых технологий и нарастить производство наиболее современной микроэлектронной продукции. Сегодня на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвертого поколения, а данная разработка способна полностью его устранить.

Компания находится в финальной стадии подготовки к производству монокристаллических пластин оксида галлия. Области применения разработки крайне широкие – от военной промышленности и силовой электроники до возобновляемой энергии и фотоники. Сегодня цена одной 100-миллиметровой пластины японского производства примерно $6,4 тыс., в то время как прогнозируемая цена такой же отечественной пластины не превышает $3 тыс.

Уже прошли необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а для полноценного вывода товара на мировой рынок будет достаточно полутора лет. Технологическое оборудование, а также невозможность прямого повторения технологических режимов на этапе выращивания кристалла дает компании временное и технологическое конкурентное преимущество на ближайшие пять-восемь лет.

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