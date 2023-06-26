«Первый бит» перевел c зарубежной ERP-системы на «1С:ERP» производителя бытовой химии «Эс Си Джонсон Россия»

Московский офис «Белорусская» ИТ-интегратора «Первый бит» завершил очередной проект по импортозамещению. На этот раз с зарубежной ERP-системы на российскую «1С:ERP» мигрировала компания «Эс Си Джонсон Россия», выпускающая бытовую химию под брендами Glade, «Мистер Мускул» и «Туалетный утенок». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Сотрудники «Эс Си Джонсон Россия» никогда не сталкивалась с программами «1С». В структуре компании был собственный ИТ-департамент, но у специалистов не было опыта внедрения «1C:ERP» и адаптации бизнес-процессов предприятия на язык «1С». Поэтому команда «Первого бита» выступала в проекте не только как партнер по внедрению отечественной ERP-системы. Совместно с заказчиком специалисты исследовали бизнес-процессы и операционную деятельность, занимались реинжинирингом процессов и формированием технического задания на разработку.

Процесс работы и обучения построили так, чтобы сотрудники предприятия могли участвовать в проекте, не прерывая привычного рабочего процесса. Заказчику не пришлось формировать команду, сфокусированную исключительно на миграции — а значит, получилось избежать дополнительных затрат на персонал.

«Отдельное внимание хочу обратить на подход к формальному образованию, которое провела компания " Первый бит" для нас, охватив 100% сотрудников. Совместно мы разработали концепцию из трех уровней обучения, от базового тренинга " Что такое 1С", через продвинутый тренинг " Концепция прикладного решения " 1С:ERP Управление предприятием" к обучению пользователей на рабочих местах кастомизированной версии " 1С:ERP" конкретным бизнес-процессам, за которые они отвечают. С уверенностью могу сказать, в компании " Эс Си Джонсон Россия" не осталось ни одного человека, кто бы не знал что такое " 1С:ERP"», — сказала Юлия Рылева, CIS Head of Customer Collaboration & Operational Efficiency в «Эс Си Джонсон Россия».

«Наш партнер дал всем сотрудникам понять, принять и полюбить новую систему, увидеть в ней безусловные плюсы, увидеть дальнейший потенциал и войти в запуск с позитивным настроем. В результате даже сам запуск, которого мы, честно говоря, боялись больше всего, прошел для нас без остановки бизнеса и удивил скоростью и успешностью даже наших крупных партнеров в ритейле», — сказал Михаил Лугинин, CIS Supply Chain Director в «Эс Си Джонсон Россия».

В «1С:ERP» автоматизировали складской учет, продажи, производство, закупки, а также бухгалтерский и налоговый учет. Настроили интеграцию с «1С:Бухгалтерией», создали несколько уникальных отчетов (скидки, утилизация, EDI-сообщения и т.д.), подключили механизмы генерации штрихкодов, печати этикеток и проверки маркировки при приемке.

В рамках проекта удалось полностью перейти из зарубежной ERP-системы в «1С:ERP» без остановки бизнес-процессов и продаж, и не только не потерять в качестве, а наоборот, улучшить работу некоторых профильных отделов. На формирование регламентированной отчетности теперь уходит на 35% меньше времени, обработка заказов ускорилась на 50%, оборачиваемость запасов увеличилась на 5%, а количество брака снизилось на 1%.

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«Эс Си Джонсон Россия» –производитель бытовой химии (чистящих средств и освежителей воздуха). Компания реализует продукцию на рынках России, Казахстана, Белоруссии и других стран, имеет собственное производство в городе Чудово Новгородской обл.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7 тыс. специалистов.