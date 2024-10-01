В НИУ ВШЭ разработали нейросеть для оценки уровня владения английским языком

Нейросеть «ИИ Лингво» была разработана совместно Центром искусственного интеллекта, Школой иностранных языков и онлайн-кампусом НИУ ВШЭ. Модель обучена на основе тысяч экспертных оценок устных и письменных текстов. Система позволяет оценить способность к устному и письменному общению на английском языке.

Желающим узнать свой уровень владения умениями говорения и письма предлагается выполнить блок заданий: написать эссе, ответить на вопросы интервью и построить монолог. Время выполнения заданий составляет не более 60 минут, прохождение теста доступно на любом устройстве, получение результата и лаконичных комментариев к нему занимает 30 минут.

Такой формат позволяет репрезентативно оценить спектр наиболее часто используемых в устном и письменном общении умений. При оценивании ответов нейросетью учитываются более 45 параметров, разработанных экспертами Школы иностранных языков НИУ ВШЭ. Результат определяется на основе комплексной оценки лексического, грамматического, фонетического/стилистического аспектов речи, а также таких характеристик, как связность и логика изложения мысли, умение описания, рассуждения и повествования.

По результатам выполнения заданий определяется итоговый балл и присваивается уровень владения языком от начального (Elementary) до свободного (Upper-Intermediate). Разработанная в Школе иностранных языков НИУ ВШЭ шкала уровней, инкорпорированная в нейросеть, соотносится со всеми международными экзаменационными системами.

«Проект по созданию ИИ «Лингво» — это пример адаптации больших фундаментальных моделей для конкретной прикладной сферы — для образования. Мы прошли путь от проверки ряда научных гипотез до внедрения моделей в итоговый продукт, доступный как онлайн-сервис для самопроверки владения английским языком. Нашу разработку отличает способность оценивать одновременно не только текстовые ответы, но и аудиоречь, и на основе комплекса критериев оценивать итоговый уровень владения языком. Для этого нам потребовалось изучить значительное число открытых решений и, в итоге, провести дообучение на работах, проверенных профессиональными лингвистами», — сказал Алексей Масютин, операционный директор Центра искусственного интеллекта.

В НИУ ВШЭ также отметили, что планируется разработка моделей для других иностранных языков. Это поможет изучающим иностранные языки проводить самооценку знаний, получать оперативную обратную связь в необходимом объеме и с должной периодичностью, отслеживая развитие своего уровня владения языком.

«Внедрение ИИ-решений в процесс оценки языковых навыков кардинально меняет подход к изучению языков, делая его комфортнее. Мы создаем инструмент, который позволяет не просто фиксировать текущий уровень знаний, но и динамично отслеживать прогресс, обеспечивая каждому человеку возможность регулярной и объективной самооценки», — сказал Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

Бета-версия инструмента для самопроверки уровня владения английским языком является бесплатной и доступна по промокоду, получаемому после регистрации на почту.