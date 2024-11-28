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SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne корпорация ITG выпустил курс «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на платформе SimpleOne» на английском языке. Он называется "Low-/No-Code SimpleOne Developer". По статистике вендора курс на русском языке — один из самых востребованных среди пользователей платформы. Его прошли более 600 человек. Именно поэтому обучающие материалы были переведены на английский.

Курс на английском языке включает в себя уроки, тесты, видео и практические задания. Он рассчитан на 62 академических часа и доступен для бесплатного самостоятельного изучения. Платформа SimpleOne собрана таким образом, что пользователь, который не является разработчиком, а просто уверенно владеет ПК, может решить часть задач по разработке без использования традиционного кода. Другая часть задач решается методами интуитивно понятных графических инструментов и встроенных функций. Именно такие пути разбираются на обучающем курсе. После его прохождения сотрудники компаний, использующие платформу SimpleOne, могут самостоятельно адаптировать её под свои нужды без обращения к вендору.

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«Мы выпустили обучающие материалы на английском языке для наших иностранных клиентов и партнеров. Это важный шаг для развития международных продаж. Помимо изучения документации уже сейчас можно пройти полноценное онлайн-обучение по использованию и настройке нашей платформы. В перспективе планируем перевести материалы и на другие языки», — сказал генеральный директор SimpleOne корпорации ITG Сергей Чуканов.

Курс "Low-/No-Code SimpleOne Developer" — второй курс на английском языке от вендора. Первым был базовый курс знакомства с платформой "Getting Started with SimpleOne: A Beginner's Guide".

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