Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами

В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем для беспилотного управления, сообщили CNews представители вуза. Разработчики планируют, что сертификация технологии пройдет уже в 2023 г., а на серийное производство вместе с промышленным партнером «Конкордия» центр планирует выйти к 2024 г.

Технология разрабатывается под руководством специалиста в области искусственного интеллекта и создания сенсоров для автономного транспорта Николая Панокина и сотрудников Передовой инженерной школы электротранспорта вуза.

Смарт-шаттл предназначен для перевозки людей или товаров в парках, промышленных зонах, санаториях, в которых установлен специальный режим для движения транспортных средств. Кроме того, такой автотранспорт может быть внедрен на складах и в системе ЖКХ для уменьшения затрат на хозяйственную деятельность.

С самого начала модель системы беспилотного управления разрабатывалась с упором на максимальную экономическую эффективность и минимальную стоимость, в связи с этим было решено не использовать лидарные и сенсорные технологии, а вместо них применить видеокамеры, радары и ультразвуковые сенсоры. Лидары стоят дорого, и выбранная альтернатива позволяет снизить затраты, серийного производства и стоимость продукции.

«Наш центр разрабатывает сенсоры и программное обеспечение для беспилотного управления, Передовая инженерная школа электротранспорта вуза — транспортную платформу, — объясняет Николай Панокин. — Кстати, на всероссийской выставке "Армия 2021" наш экспонат был единственным, который передвигался в автономном режиме, остальные — от армейских технологий дистанционного управления до беспилотников — находились в статичном положении».

Эксперт рассказал, что представленный на выставке экскурсионный шаттл сейчас тестируется, производится модификация транспортной системы с целью достижения большей надежности и комфорта для пассажиров. Отдельно ведется работа над грузовым шаттлом.

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Скорость как экскурсионный, так и грузовой шаттлы могут развивать до 40 км в час в беспилотном режиме. Система полностью автономная, управление на расстоянии ей не требуется.

Главный партнер Центра перспективных разработок — компания «Конкордия». Это отечественный сборщик и производитель электрических и транспортных систем лёгкого и среднего класса. В режиме согласования с ними находится несколько проектов, в том числе и транспорт, который можно использовать в условиях бездорожья и пересеченной местности при плохом качестве сигнала спутниковой навигации.

Московский политехнический университет и российская компания-разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Technologies подписали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области создания технологий искусственного интеллекта и подготовки кадров. Открытый центр ориентирован на решение полного спектра вопросов создания автономных транспортных систем от проектирования и прототипирования до испытаний и сертификации.