Разделы

Техника
|

Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами

В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем для беспилотного управления, сообщили CNews представители вуза. Разработчики планируют, что сертификация технологии пройдет уже в 2023 г., а на серийное производство вместе с промышленным партнером «Конкордия» центр планирует выйти к 2024 г.

Технология разрабатывается под руководством специалиста в области искусственного интеллекта и создания сенсоров для автономного транспорта Николая Панокина и сотрудников Передовой инженерной школы электротранспорта вуза.

Смарт-шаттл предназначен для перевозки людей или товаров в парках, промышленных зонах, санаториях, в которых установлен специальный режим для движения транспортных средств. Кроме того, такой автотранспорт может быть внедрен на складах и в системе ЖКХ для уменьшения затрат на хозяйственную деятельность.

С самого начала модель системы беспилотного управления разрабатывалась с упором на максимальную экономическую эффективность и минимальную стоимость, в связи с этим было решено не использовать лидарные и сенсорные технологии, а вместо них применить видеокамеры, радары и ультразвуковые сенсоры. Лидары стоят дорого, и выбранная альтернатива позволяет снизить затраты, серийного производства и стоимость продукции.

«Наш центр разрабатывает сенсоры и программное обеспечение для беспилотного управления, Передовая инженерная школа электротранспорта вуза — транспортную платформу, — объясняет Николай Панокин. — Кстати, на всероссийской выставке "Армия 2021" наш экспонат был единственным, который передвигался в автономном режиме, остальные — от армейских технологий дистанционного управления до беспилотников — находились в статичном положении».

Эксперт рассказал, что представленный на выставке экскурсионный шаттл сейчас тестируется, производится модификация транспортной системы с целью достижения большей надежности и комфорта для пассажиров. Отдельно ведется работа над грузовым шаттлом.

Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето
Импортозамещение ВКС

Скорость как экскурсионный, так и грузовой шаттлы могут развивать до 40 км в час в беспилотном режиме. Система полностью автономная, управление на расстоянии ей не требуется.

Главный партнер Центра перспективных разработок — компания «Конкордия». Это отечественный сборщик и производитель электрических и транспортных систем лёгкого и среднего класса. В режиме согласования с ними находится несколько проектов, в том числе и транспорт, который можно использовать в условиях бездорожья и пересеченной местности при плохом качестве сигнала спутниковой навигации.

Московский политехнический университет и российская компания-разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Technologies подписали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области создания технологий искусственного интеллекта и подготовки кадров. Открытый центр ориентирован на решение полного спектра вопросов создания автономных транспортных систем от проектирования и прототипирования до испытаний и сертификации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Легендарный телефонный бренд выпустил мощный ноутбук по цене недорогого смартфона

Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает

Intel задумала массовые увольнения. На улицу выгонят тысячи сотрудников

Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября