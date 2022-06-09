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В Московском Политехе для обучения ИТ-специалистов выделят порядка 900 мест

В 2022 г. в Московском Политехе выделено более 3000 бюджетных мест по сотне востребованных направлений подготовки. В частности, для обучения ИТ-специалистов — почти 900 мест по уровням бакалавриата, специалитета и магистратуры. Об этом 8 июня 2022 г. во время пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 г, в пресс-центре АГН «Москва» заявила проректор Московского Политеха Гюзель Шарипзянова.

Также в 2022 г. в вузе стартует новая магистерская программа, которую вуз намерен реализовать в рамках конкурса Минобрнауки России «Передовые инженерные школы».

«Мы планируем вести набор на программу, где будут обучать и готовить специалистов – конструкторов и инженеров в автомобильной отрасли, на совершенно другом, качественном уровне», – сказала Гюзель Шарипзянова.

Проректор отметила, что среди ключевых особенностей Московского Политеха можно выделить проектную деятельность, которая внедрена в вузе не только для студентов, но и для будущих абитуриентов. Самое главное — проекты построены на реальных задачах индустриальных партнеров, a у вуза их более 350.

В ходе пресс-конференции проректор Московского Политеха отметила, что в 2022 г. подать документы для поступления в вуз можно с 20 июня 2022 г., причем сделать это возможно из любой точки мира с помощью Суперсервиса через портал «Госуслуги» или через сайт вуза.

«Можно подать заявление и лично. 18 июня, в преддверии начала приема документов, в вузе пройдет День открытых дверей, чтобы ребята смогли познакомиться со всеми направлениями подготовки, которые предоставляет Московский Политех. У нас более 10 общежитий, и мы обеспечиваем комфортное проживание абитуриентам в процессе поступления и студентам во время обучения», — сказала Гюзель Шарипзянова.

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Кроме этого, благодаря участию в программе Минобрнауки «Приоритет 2030», у Московского Политеха есть возможность дать своим студентам бесплатное дополнительное образование по ИТ-направлениям. В их числе — киберфизические системы, интеграция программирования САПР, веб-технологии, системная программная инженерия, цифровая трансформация и т.д.

По словам проректора, вуз с помощью различных сервисов предоставляет возможность подключаться и к лекциям, и к семинарам, и к практическим занятиям тем, кто не может присутствовать на них лично.

«В вузе обучаются иностранцы из более чем 90 стран мира. По количеству студентов из-за рубежа Московский Политех находится на четвертом месте среди российских университетов, и это говорит о качестве образования, которое мы предоставляем», — отметила спикер.

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