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Цифровизация
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Студент Московского Политеха представил BIM-решение для эксплуатации зданий

Студент второго курса факультета информационных технологий Московского политехнического университета Петр Птушкин представил проект Inwors - программное обеспечение для создания строительных сооружений на этапе эксплуатации с использованием BIM-технологий.

Разработка Петра Птушкина призвана революционизировать процесс эксплуатации зданий, внедряя передовые цифровые решения. В то время как BIM-модели уже активно применяются на этапах проектирования и строительства, их использование на этапе эксплуатации находится лишь в зачаточном состоянии. Inwors нацелен на заполнение этого пробела, предоставляя эффективные инструменты для управления и мониторинга состояния строительных объектов. Об этом CNews сообщили представители Московского политехнического университета.

Проект Inwors уже получил высокую оценку от экспертов отрасли и был представлен Президенту России, мэру Москвы и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Кроме того, Inwors является частью комплексной системы управления техническим обслуживанием (КСУТО), разрабатываемой партнером проекта - компанией КСУТО. Совместно они стремятся полностью оцифровать весь цикл эксплуатации зданий, от документооборота до создания цифровых двойников.

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