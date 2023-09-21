ISBC и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве

Группа компаний ISBC, российский эксперт в области разработки, производства RFID-продукции и Московский политехнический университет подписали соглашение о партнерстве. Основной целью соглашения является укрепление взаимодействия в таких областях как обмен знаниями и экспертизой, подготовка высококвалифицированных специалистов, расширение профессионального образования и научных исследований.

«Цель нашего университета – подготовка высококвалифицированных специалистов с теоретическими и практическими навыками. Группа компаний ISBC имеет большой опыт не только в организации производственных процессов, но и разработке новых продуктов. Собственная R&D-лаборатория постоянно ведет исследовательские работы, и наши студенты и преподаватели смогут получить доступ к современным технологиям и прикладным знаниям, – сказала Дарья Дьякова, начальник Центра карьеры и трудоустройства Московского Политеха. – Мы верим, что наше партнерство будет способствовать созданию устойчивых партнерских взаимоотношений и удовлетворению потребностей обеих сторон в квалифицированных кадрах».

Согласно соглашению, компания ISBC и Московский политехнический университет будут организовывать различные совместные образовательные мероприятия, включая лекции, семинары, конференции, форумы, круглые столы, тренинги и рабочие встречи. Компания ISBC также будет активно участвовать в разработке и реализации профессиональных образовательных программ как для студентов, так и для повышения квалификации специалистов отрасли.

«Данное соглашение является важным шагом в укреплении партнерских отношений и сотрудничества ISBC с академическим сообществом. Московский политехнический университет известен своей высокой репутацией и качеством образования. Мы уверены, что наши совместные проекты как для студентов, так и для профессионального сообщества помогут утолить кадровый голод, который сейчас есть на российском рынке, – сказал Никита Кожемякин, генеральный директор компании «Смарт системз» (входит в группу компаний ISBC). – Наши эксперты готовы делиться своим опытом со студентами в рамках научных и практических проектов. И, конечно, готовы к экспериментам, которые позволят расширить технический и инновационный потенциал группы компаний ISBC. Ведь мы всегда стараемся предложить своим партнерам уникальные и самые современные решения их задач».